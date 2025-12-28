En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
Automovilismo

La Fórmula 1 hizo oficial el número que identificará a Franco Colapinto en 2026

Confirmado como titular para la próxima temporada, el piloto argentino afrontará una nueva era de la Máxima con reglamento renovado, nuevo auto y grandes expectativas.

Franco Colapinto se prepara para afrontar uno de los años más importantes de su joven carrera deportiva. El 2026 marcará su primera temporada completa como piloto titular de Fórmula 1 y lo hará defendiendo los colores de Alpine, equipo que lo ratificó como una de sus principales apuestas en el inicio de una nueva era para la categoría.

Con un reglamento técnico completamente renovado y autos diseñados desde cero, el argentino comenzará un ciclo cargado de ilusiones, desafíos y expectativas.

En un contexto de cambios profundos, hay un detalle que se mantendrá intacto para el corredor bonaerense: su dorsal. Colapinto seguirá utilizando el número 43, el mismo que lo acompaña desde su desembarco en la Fórmula 1 en 2024 y que ya se transformó en un símbolo personal dentro del paddock.

colapinto

La confirmación llegó a través de la cuenta oficial de la F1, que publicó en Instagram el listado completo de dorsales que utilizarán los pilotos durante la temporada 2026.

En el posteo, la categoría puso especial énfasis en los representantes hispanos, entre ellos el argentino, lo que generó una ola inmediata de reacciones. Miles de fanáticos dejaron mensajes de apoyo y orgullo para Colapinto, a pocas semanas del inicio de la pretemporada.

El dorsal 43 no es un número elegido al azar ni una simple formalidad reglamentaria. Para Franco, representa una continuidad que atraviesa toda su historia deportiva y personal. Desde sus primeras experiencias en el automovilismo formativo hasta su llegada a la máxima categoría, ese número estuvo presente como una marca distintiva. Incluso su padre, Aníbal Colapinto, mantuvo un fuerte vínculo con el 43 a lo largo de su propia trayectoria, lo que refuerza el valor simbólico que tiene para la familia.

El significado del número 43 para Colapinto

La última gran aparición del número ocurrió en uno de los momentos más importantes de la carrera del argentino: el anuncio oficial de su titularidad en Alpine para 2026. La confirmación se realizó el 7 de noviembre de 2025, una fecha que rápidamente llamó la atención de los fanáticos más atentos. Al sumar el día, el mes y el año (7/11/25), el resultado da 43, exactamente el dorsal de Colapinto.

Horas antes de la confirmación, el equipo francés había publicado una placa enigmática con la pregunta “¿Ya hicieron los cálculos?”, lo que desató todo tipo de especulaciones en redes sociales. La coincidencia no terminó ahí: el anuncio definitivo se realizó a las 10:43, combinando el número de su compañero de equipo, Pierre Gasly (10), con el de Franco. Un guiño que fue celebrado por los seguidores y que reforzó la mística alrededor del dorsal.

Más allá de los símbolos, lo concreto es que Colapinto afrontará un 2026 clave dentro de la Fórmula 1. El nuevo reglamento técnico modificará de manera profunda el concepto de los autos, con cambios aerodinámicos, nuevas unidades de potencia y una filosofía orientada a mejorar el espectáculo y la competitividad. Alpine apostó fuerte por este nuevo ciclo y confía en que la dupla Gasly–Colapinto pueda consolidarse como una de las más sólidas de la zona media de la parrilla.

El argentino, que ya dejó muestras de su talento en sus participaciones previas, tendrá ahora la oportunidad de desarrollar el auto desde el inicio, trabajar de manera constante con los ingenieros y ganar experiencia carrera tras carrera. En ese proceso, mantener un número que lo identifica también funciona como anclaje emocional en medio de un entorno de máxima exigencia.

Días atrás, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) también había dado a conocer el listado oficial de dorsales para la temporada 2026. Entre las novedades se destacó la incorporación de Arvid Lindblad, quien correrá en Racing Bulls con el número 41. Además, se confirmó el regreso de Checo Pérez al uso del dorsal 11 y que Valtteri Bottas competirá con el 77 en el nuevo proyecto de Cadillac.

