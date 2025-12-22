En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
Automovilismo

El gran privilegio que Franco Colapinto tendrá por primera vez en la Fórmula 1

El piloto argentino se prepara para la temporada 2026, la primera en la que comenzará como titular en la categoría.

El video de Alpine que muestra el privilegio que Colapinto tendrá por primera vez en la Fórmula 1

El video de Alpine que muestra el privilegio que Colapinto tendrá por primera vez en la Fórmula 1

El piloto Franco Colapinto volvió a la Argentina para pasar las fiestas de fin de año después de una temporada intensa y cargada de aprendizaje en la Fórmula 1. Aunque el calendario 2025 de la máxima categoría ya llegó a su fin, el piloto argentino no desconectó inmediatamente del trabajo: hasta mediados de diciembre permaneció en la fábrica de Alpine, enfocado en los ajustes finales de cara al inicio de un nuevo ciclo que asoma como decisivo para su carrera deportiva.

Leé también La FIA reveló los costos de la Superlicencia: cuánto pagará Colapinto y el resto de los pilotos para correr en la F1 en 2026
la fia revelo los costos de la superlicencia: cuanto pagara colapinto y el resto de los pilotos para correr en la f1 en 2026

La escudería francesa compartió en los últimos días imágenes y videos que muestran parte de esa preparación silenciosa, lejos de los flashes de los circuitos, pero fundamental para el futuro inmediato.

Entre todos los registros difundidos, hubo uno que captó especialmente la atención: el momento en el que Colapinto se tomó las medidas para el asiento que ocupará desde la próxima temporada. Se trata de un hecho inédito para él en la Fórmula 1 y, al mismo tiempo, de una señal clara del rol que Alpine le asigna dentro del proyecto 2026.

Embed

En presencia del director del equipo, Steve Nielsen, el piloto bonaerense moldeó su butaca del nuevo coche A526, que será presentado oficialmente el 23 de enero. Este monoplaza marcará un punto de inflexión para la escudería, ya que a partir de 2026 contará con motor Mercedes, un cambio estructural que apunta a mejorar la competitividad del equipo respecto a lo mostrado durante 2025. La expectativa dentro de Alpine es alta y el proceso de trabajo anticipa una etapa de reconstrucción ambiciosa.

El video publicado por la escudería también deja ver un procedimiento del que Colapinto no había participado hasta ahora en la categoría. Cada vez que tuvo la oportunidad de ser titular en la Fórmula 1, el argentino debió adaptarse a autos diseñados originalmente para otros pilotos.

En Williams, heredó el monoplaza de Logan Sargeant; en Alpine, ocurrió lo mismo con el vehículo que había utilizado Jack Doohan. En ambos casos, el asiento no había sido confeccionado a su medida.

Este detalle, que puede parecer menor para el público general, tiene un impacto determinante en el rendimiento de un piloto de Fórmula 1. Cuando un conductor hereda el asiento de otro, la posición del cuerpo nunca es completamente ideal. Ajustes mínimos, apenas unos milímetros hacia adelante, hacia atrás o más abajo, pueden modificar el centro de gravedad del auto y alterar su comportamiento en curvas rápidas, frenadas exigentes o cambios de dirección bruscos.

Al moldear su propia butaca desde cero, los ingenieros de Alpine pueden ubicar a Colapinto en la posición exacta para optimizar el equilibrio del monoplaza. Esto no solo mejora el balance general del coche, sino que también le permite al piloto tener una percepción más precisa de cada reacción del chasis.

Además, contar con un asiento diseñado específicamente para su contextura física reduce de manera significativa la fatiga durante las carreras.

Hasta ahora, Colapinto debía recurrir a rellenos y adaptaciones para acomodarse a espacios pensados para otros cuerpos. Con una butaca a medida, el soporte lumbar y lateral es perfecto, lo que mejora la estabilidad del piloto dentro del habitáculo y fortalece la conexión sensorial con el auto.

"Algún día...": la promesa de Franco Colapinto que hizo soñar a los hinchas de Boca

El nombre de Franco Colapinto empieza a consolidarse con fuerza en el mundo de la Fórmula 1, pero lejos de Europa, de los circuitos y de la exigencia permanente de la máxima categoría del automovilismo, el joven piloto argentino mantiene intacto un lazo que lo conecta con sus raíces: su amor incondicional por Boca Juniors.

Ese vínculo, construido desde la infancia y reforzado a la distancia, volvió a quedar en evidencia cuando prometió que, si logra subirse por primera vez a un podio en la F1, lo celebrará con un homenaje al club xeneize.

La declaración tuvo lugar durante un evento organizado por uno de sus sponsors, donde Colapinto, de apenas 22 años, se permitió un momento de sinceridad y emoción.

“Yo creo que cuando haga mi primer podio, subo diciendo ‘Boca, Boca, Boca’”, aseguró, despertando sonrisas, aplausos y, sobre todo, ilusión entre los hinchas que lo siguen y que ven en él a uno de los grandes representantes del deporte argentino a nivel mundial.

La relación de Colapinto con Boca no es casual ni reciente. Según contó el propio piloto, su fanatismo se gestó en el seno familiar. “Mi familia es muy bostera, a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan. De chiquito iba a todos los partidos”, recordó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Fórmula 1
Notas relacionadas
Franco Colapinto hizo su balance del año y dejó un pronóstico para el 2026 que ilusionó a todos
"Algún día...": la promesa de Franco Colapinto que hizo soñar a los hinchas de Boca
El emotivo mensaje que recibió Franco Colapinto tras cerrar su primera temporada completa en la Fórmula 1

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar