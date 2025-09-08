La frase de Scaloni que preocupó a los fanáticos de la Selección Argentina: "Con Leo no..."

Qué dijo Scaloni sobre Messi y el próximo Mundial

La noche en el Monumental ante Venezuela fue especial para Lionel Messi, que disputó su último partido oficial con la Selección en el país. Conmovido, compartió la jornada con sus hijos, convirtió dos goles y recibió una ovación masiva de los hinchas.

Después de aquel partido, el capitán no confirmó si estará en el próximo Mundial, lo que generó inquietud entre los fanáticos. Consultado sobre el tema, Scaloni respondió con cautela: “Con Leo no hablé del Mundial. Sé lo que ha declarado y que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo. Lo que decida estará bien”.

De esta manera, el técnico evitó presionar públicamente a Messi y dejó la puerta abierta a que sea el propio jugador quien defina sus tiempos.

Qué dijo Scaloni sobre el anuncio de Otamendi

Otro de los protagonistas de la última función en el Monumental fue Nicolás Otamendi. Aunque su despedida del público argentino quedó algo relegada por la magnitud del adiós de Messi, Scaloni se encargó de resaltar su importancia: “Con todo lo de Leo nos olvidamos de lo que representa para nosotros y de lo importante que fue para él el partido del otro día. Tuve una charla con él y mereció haber jugado ese partido”.

El técnico destacó la entrega del defensor a lo largo del ciclo: “Merece reconocimiento porque nos ha dado una mano enorme, no sólo a nivel futbolístico sino también a nivel grupal. Ha venido a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Es un jugador importantísimo y creo que será recordado por todo lo que nos dio”.

Qué balance hizo Scaloni de su ciclo en la Selección Argentina

En su repaso por estos siete años al frente de la Selección, Scaloni mostró orgullo por lo conseguido, aunque también reconoció que el camino estuvo lleno de dificultades. Desde su llegada en 2018, el DT condujo a la Argentina a ganar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

“Este grupo ha demostrado estar a la altura en cada momento, más allá de los nombres propios. Siempre hubo compromiso y eso es lo más importante”, expresó, dejando en claro que el presente del equipo es fruto de un proceso colectivo.

Con ese espíritu, la Albiceleste buscará cerrar de la mejor manera las Eliminatorias en Ecuador, antes de enfocar todas sus energías en lo que vendrá: la Copa América 2026 y la cuenta regresiva hacia el próximo Mundial.