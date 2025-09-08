En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Selección Argentina
FÚTBOL

La frase de Scaloni que preocupó a los fanáticos de la Selección Argentina: "Con Leo no..."

El DT de la Selección Argentina habló antes del partido ante Ecuador por la última fecha de Eliminatorias. Confirmó que habrá varias modificaciones, se refirió a Messi tras su despedida en el país y analizó su ciclo al frente del equipo.

La frase de Scaloni que preocupó a los fanáticos de la Selección Argentina: Con Leo no...

La Selección Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes desde las 20, cuando visite a Ecuador en Guayaquil. En la previa, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en el predio de la AFA en Ezeiza, donde adelantó que el equipo tendrá varias modificaciones respecto al que goleó a Venezuela en el Monumental.

image

El entrenador explicó que, más allá de las ausencias obligadas de Lionel Messi —que no viaja a Ecuador por una decisión conjunta con el cuerpo técnico— y de Cristian Romero —suspendido por acumulación de amarillas—, su idea es darle minutos a futbolistas con menos rodaje: “Seguramente hagamos algunos cambios más porque es importante ver a otros jugadores. Los que han jugado menos merecen jugar y demostrar que pueden estar”.

Al único que confirmó fue a Lautaro Martínez, quien no fue titular frente a la Vinotinto, pero marcó un gol poco después de ingresar. “Lautaro tendrá posibilidades de jugar mañana. Ya veremos en qué sistema”, señaló Scaloni.

Cómo está Alexis Mac Allister para el partido

Uno de los jugadores que genera mayor expectativa es Alexis Mac Allister. El pampeano se sumó más tarde a la concentración debido a problemas logísticos con sus vuelos y llegó con cierta falta de ritmo. Scaloni aclaró que lo evaluarán antes del encuentro: “Está bien, no sé si al 100%, hoy lo vamos a evaluar y tomaremos una decisión”.

Qué dijo Scaloni sobre Messi y el próximo Mundial

La noche en el Monumental ante Venezuela fue especial para Lionel Messi, que disputó su último partido oficial con la Selección en el país. Conmovido, compartió la jornada con sus hijos, convirtió dos goles y recibió una ovación masiva de los hinchas.

Después de aquel partido, el capitán no confirmó si estará en el próximo Mundial, lo que generó inquietud entre los fanáticos. Consultado sobre el tema, Scaloni respondió con cautela: “Con Leo no hablé del Mundial. Sé lo que ha declarado y que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo. Lo que decida estará bien”.

De esta manera, el técnico evitó presionar públicamente a Messi y dejó la puerta abierta a que sea el propio jugador quien defina sus tiempos.

Qué dijo Scaloni sobre el anuncio de Otamendi

Otro de los protagonistas de la última función en el Monumental fue Nicolás Otamendi. Aunque su despedida del público argentino quedó algo relegada por la magnitud del adiós de Messi, Scaloni se encargó de resaltar su importancia: “Con todo lo de Leo nos olvidamos de lo que representa para nosotros y de lo importante que fue para él el partido del otro día. Tuve una charla con él y mereció haber jugado ese partido”.

El técnico destacó la entrega del defensor a lo largo del ciclo: “Merece reconocimiento porque nos ha dado una mano enorme, no sólo a nivel futbolístico sino también a nivel grupal. Ha venido a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Es un jugador importantísimo y creo que será recordado por todo lo que nos dio”.

Qué balance hizo Scaloni de su ciclo en la Selección Argentina

En su repaso por estos siete años al frente de la Selección, Scaloni mostró orgullo por lo conseguido, aunque también reconoció que el camino estuvo lleno de dificultades. Desde su llegada en 2018, el DT condujo a la Argentina a ganar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

“Este grupo ha demostrado estar a la altura en cada momento, más allá de los nombres propios. Siempre hubo compromiso y eso es lo más importante”, expresó, dejando en claro que el presente del equipo es fruto de un proceso colectivo.

Con ese espíritu, la Albiceleste buscará cerrar de la mejor manera las Eliminatorias en Ecuador, antes de enfocar todas sus energías en lo que vendrá: la Copa América 2026 y la cuenta regresiva hacia el próximo Mundial.

