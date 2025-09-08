En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Selección Argentina
DE NO CREER

Insólito: la impensada anécdota de un ex Boca con Messi en la Selección Argentina

El ex Boca recordó con humor y emoción cómo fue su primer encuentro con Lionel Messi en la Selección Argentina. ¿Qué dijo?

Julio Buffarini, ex jugador de Boca Juniors y actual futbolista de Rampla Juniors en Uruguay, compartió una historia que lo marcó para siempre: su primer encuentro con Lionel Messi durante su convocatoria a la Selección Argentina en 2016.

image

El lateral derecho recordó que, en aquel entonces, vivía con mucho nerviosismo la posibilidad de convivir con el astro rosarino. “Me levanté temprano, me dicen ‘ahí viene Leo’, me di vuelta y lo vi, pero seguí desayunando porque tenía miedo”, contó entre risas.

Ese temor se transformó rápidamente en alivio gracias al gesto de Messi. “Se me acercó y cuando me saludó, me dio un abrazo y ahí me liberé. Pensé: ‘por lo menos sabe mi apellido’”, relató Buffarini, quien en ese momento defendía los colores del San Pablo de Brasil.

Cuándo fue convocado Buffarini a la Selección Argentina

El cordobés fue citado por Edgardo Bauza, que acababa de asumir como entrenador de la Albiceleste en reemplazo de Gerardo Martino. El técnico conocía bien al lateral de su etapa en San Lorenzo y decidió sumarlo al plantel.

Aunque Buffarini no logró sumar minutos oficiales en la Mayor, aquella experiencia le dejó recuerdos imborrables, especialmente su encuentro con el capitán argentino.

El reencuentro con Messi en Europa

Años después, la vida futbolística los volvió a cruzar, pero esta vez en equipos opuestos. En 2018, Boca enfrentó al Barcelona en el Camp Nou por el Trofeo Joan Gamper. Allí, Buffarini tuvo nuevamente un momento cercano con Messi: “Estuve con él, hablamos un montón y me dio su camiseta”, recordó sobre aquella jornada en la que el equipo catalán se impuso 3-0.

Ese gesto del rosarino volvió a demostrar la cercanía y sencillez con la que suele tratar a sus colegas, incluso a aquellos con los que no comparte a diario vestuario.

Cómo fue el paso de Buffarini por Boca

En diálogo con el streamer Thiago Álvarez Rico, Buffarini analizó lo que significó vestir la camiseta azul y oro. “Mi paso por Boca fue muy bueno. En el Mundo Boca en lo único que se piensa es en la Copa Libertadores. Me tocó llegar a la final, lamentablemente la perdimos, después llegamos a dos semis más. Creo que en tres años y medio, y con cuatro meses de pandemia, el balance fue positivo”, expresó.

Durante su ciclo en el Xeneize, el lateral disputó 107 partidos, convirtió dos goles y brindó tres asistencias. Además, levantó cinco títulos: Superliga 2017/18 y 2019/20, Copa Argentina 2019, Copa de la Liga Profesional 2019/20 y Supercopa Argentina 2019.

La final de la Copa Libertadores 2018 ante River en Madrid lo tuvo como titular en la vuelta, mientras que en 2019 y 2020 volvió a rozar la gloria continental en semifinales, pero Boca quedó eliminado primero frente al Millonario y luego ante Santos.

Qué hace Buffarini en la actualidad

Hoy, a los 37 años, Buffarini continúa su carrera en Rampla Juniors de Uruguay, club con el que disputa la segunda división. Desde allí, aprovecha para compartir recuerdos y anécdotas de su extensa trayectoria.

Su historia con Messi es apenas una muestra del impacto que genera el capitán argentino en los futbolistas: incluso jugadores con experiencia internacional sienten un respeto especial en el primer contacto con él.

