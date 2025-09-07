Confirmaron los rivales que enfrentará la Selección Argentina en su gira de octubre por Estados Unidos

Todavía resta definir los rivales, aunque la AFA avanza en las gestiones para concretar a los seleccionados que enfrentarán a la Albiceleste. La gira será histórica: será la primera vez que el equipo argentino dispute partidos en esos dos destinos, marcando un cierre de calendario con una fuerte impronta internacional.

¿Cómo se prepara la Selección Argentina para el próximo partido de Eliminatorias?

En medio de la planificación de amistosos, el plantel no pierde de vista la competencia oficial. Este sábado, la Selección se entrenó pensando en el choque frente a Ecuador, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas.

La práctica se realizó en horario matutino e incluyó una entrada en calor con postas de velocidad y coordinación, para luego pasar a un bloque de fútbol formal de 20 minutos, bajo la atenta mirada y las indicaciones de Lionel Scaloni.

En ese trabajo participaron Claudio Echeverri y Valentín Carboni, quienes volvieron a sumar minutos de ensayo con el plantel mayor, mostrando la proyección de jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar en la consideración del entrenador.

La jornada concluyó con un reducido de 25 minutos, donde se trabajaron distintas consignas tácticas en espacios reducidos, apuntando a la intensidad y la toma rápida de decisiones.

Por qué estos amistosos son importantes para la Scaloneta

Aunque ya tiene asegurada su clasificación al Mundial 2026, la Selección Argentina busca mantener el ritmo competitivo y ajustar detalles de funcionamiento. Enfrentar a Venezuela, un rival conocido y en crecimiento bajo la conducción de Batista, y a Puerto Rico, un seleccionado en desarrollo, permitirá ensayar variantes y dar rodaje a futbolistas que se van consolidando en el recambio generacional.

Al mismo tiempo, la elección de sedes como Miami y Chicago responde al interés de acercar al equipo a la gran comunidad argentina en Estados Unidos y continuar construyendo un puente con la afición local, que será protagonista en 2026.

De esta manera, el calendario de la Albiceleste para 2025 empieza a tomar forma, con partidos que combinan competencia, preparación y la oportunidad de seguir disfrutando de Lionel Messi y compañía en diferentes rincones del mundo.