Confirmaron los rivales que enfrentará la Selección Argentina en su gira de octubre por Estados Unidos

El equipo de Lionel Scaloni realizará una nueva gira por Estados Unidos en octubre. Además, la Selección Argentina ya planifica su última ventana FIFA del año con partidos en Asia y África.

La Selección Argentina ya piensa más allá de las Eliminatorias Sudamericanas y comienza a diagramar su preparación rumbo al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Con Lionel Scaloni al frente, el campeón del mundo tiene confirmados dos compromisos en la próxima ventana FIFA de octubre, ambos en territorio norteamericano.

image

El primer amistoso será el 10 de octubre ante Venezuela, dirigida por Fernando Batista, en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 21 (hora argentina). Tres días más tarde, el 13 de octubre, el rival será Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago.

Se trata de dos encuentros que no solo le permitirán a la Albiceleste medirse ante rivales de diferentes características, sino también acercarse una vez más a los hinchas en Estados Unidos, uno de los escenarios que albergará el Mundial 2026.

Qué partidos jugará Argentina en la última gira del año

Más allá de los compromisos en Estados Unidos, la Selección ya tiene delineada su última gira del año, que será entre el 10 y el 18 de noviembre. En esa fecha, el plantel viajará a Asia y África, con encuentros programados en Luanda (capital de Angola) y en Kerala (India).

Todavía resta definir los rivales, aunque la AFA avanza en las gestiones para concretar a los seleccionados que enfrentarán a la Albiceleste. La gira será histórica: será la primera vez que el equipo argentino dispute partidos en esos dos destinos, marcando un cierre de calendario con una fuerte impronta internacional.

¿Cómo se prepara la Selección Argentina para el próximo partido de Eliminatorias?

En medio de la planificación de amistosos, el plantel no pierde de vista la competencia oficial. Este sábado, la Selección se entrenó pensando en el choque frente a Ecuador, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas.

La práctica se realizó en horario matutino e incluyó una entrada en calor con postas de velocidad y coordinación, para luego pasar a un bloque de fútbol formal de 20 minutos, bajo la atenta mirada y las indicaciones de Lionel Scaloni.

En ese trabajo participaron Claudio Echeverri y Valentín Carboni, quienes volvieron a sumar minutos de ensayo con el plantel mayor, mostrando la proyección de jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar en la consideración del entrenador.

La jornada concluyó con un reducido de 25 minutos, donde se trabajaron distintas consignas tácticas en espacios reducidos, apuntando a la intensidad y la toma rápida de decisiones.

Por qué estos amistosos son importantes para la Scaloneta

Aunque ya tiene asegurada su clasificación al Mundial 2026, la Selección Argentina busca mantener el ritmo competitivo y ajustar detalles de funcionamiento. Enfrentar a Venezuela, un rival conocido y en crecimiento bajo la conducción de Batista, y a Puerto Rico, un seleccionado en desarrollo, permitirá ensayar variantes y dar rodaje a futbolistas que se van consolidando en el recambio generacional.

Al mismo tiempo, la elección de sedes como Miami y Chicago responde al interés de acercar al equipo a la gran comunidad argentina en Estados Unidos y continuar construyendo un puente con la afición local, que será protagonista en 2026.

De esta manera, el calendario de la Albiceleste para 2025 empieza a tomar forma, con partidos que combinan competencia, preparación y la oportunidad de seguir disfrutando de Lionel Messi y compañía en diferentes rincones del mundo.

