La FUERTE advertencia del astrólogo de Boca a Colo Colo para el duelo ante River

Las palabras de Armas llegan justo en un contexto donde los partidos de la Copa Libertadores suelen estar cargados de tensión y polémica en cada instancia decisiva, sobre todo en los cruces internacionales. La advertencia del "astrólogo" suma un ingrediente más a un choque que ya promete ser electrizante.

La preocupante predicción del tarotista de River para el partido ante Colo-Colo

"Primero lo primero", fue la clara respuesta de Marcelo Gallardo cuando le preguntaron por la semana que se avecina, marcada por el inicio de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Colo-Colo y, días después, el Superclásico contra Boca. Emulando la famosa frase "paso a paso" de Reinaldo Merlo, el técnico más ganador en la historia de River dejó en claro que la atención está primero en la serie copera y luego se enfocará en el eterno rival.

En sintonía con esta idea, Can Tarot, el conocido tarotista del Millonario, no perdió tiempo y, apenas horas después del triunfo ante Atlético Tucumán, se anticipó al duelo de ida contra el equipo dirigido por Jorge Almirón en Chile. ¿De qué manera? Lanzando sus cartas y realizando su ya tradicional predicción, aunque en esta ocasión evitó jugársela por un resultado específico.

El tarotista empezó su análisis advirtiendo a los de Núñez que deberán prestar "atención con las distracciones". Además, dio algunas recomendaciones clave para el enfrentamiento del martes: "Deben ir a cuidarse de las contras y los pelotazos cruzados del Cacique".

"No tienen el triunfo asegurado, pero sí tienen un gol (Colo-Colo). Vamos a trabajar para anular sus goles. ¿A quién echamos?", añadió el tarotista, dejando entrever que River no la tendrá fácil en este primer encuentro de la serie y que, según su pronóstico, el equipo de Gallardo recibirá al menos un tanto en contra. Sin embargo, no aclaró cómo terminará el marcador final.

El martes será el momento de comprobar si las advertencias del tarotista se cumplen y si el enfoque de Gallardo en "primero lo primero" logra darle el impulso necesario a River para afrontar esta complicada semana.