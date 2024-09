El tarotista empezó su análisis advirtiendo a los de Núñez que deberán prestar "atención con las distracciones". Además, dio algunas recomendaciones clave para el enfrentamiento del martes: "Deben ir a cuidarse de las contras y los pelotazos cruzados del Cacique".

"No tienen el triunfo asegurado, pero sí tienen un gol (Colo-Colo). Vamos a trabajar para anular sus goles. ¿A quién echamos?", añadió el tarotista, dejando entrever que River no la tendrá fácil en este primer encuentro de la serie y que, según su pronóstico, el equipo de Gallardo recibirá al menos un tanto en contra. Sin embargo, no aclaró cómo terminará el marcador final.

El martes será el momento de comprobar si las advertencias del tarotista se cumplen y si el enfoque de Gallardo en "primero lo primero" logra darle el impulso necesario a River para afrontar esta complicada semana.