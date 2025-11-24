En vivo Radio La Red
Deportes
Estudiantes de La Plata
Rosario Central
ESCÁNDALO

La fuerte decisión que tomó el árbitro del partido entre Estudiantes y Central por el polémico "pasillo del campeón"

El árbitro del triunfo de Estudiantes ante Rosario Central confirmó que elevó un informe por el gesto del plantel platense de dar la espalda en el pasillo de campeón. Qué dijo, qué puede pasar y cuál es la sanción que ya recibió el club.

La fuerte decisión que tomó el árbitro del partido entre Estudiantes y Central por el polémico pasillo del campeón

La imagen de los jugadores de Estudiantes de La Plata de espaldas a Rosario Central en el pasillo de campeón sigue generando repercusiones dentro del fútbol argentino. El gesto, que fue una respuesta al título otorgado al Canalla por haber sido el club con más puntos de la temporada 2025, no pasó desapercibido para la organización ni para los protagonistas dentro del campo. Y uno de los testimonios más esperados finalmente llegó: el de Pablo Dóvalo, árbitro del encuentro que terminó con triunfo 1-0 del Pincha en Arroyito.

Leé también Estudiantes negó la votación por el título de Central y Toviggino apuntó contra Verón
Estudiantes cruzó a la AFA tras el título anunciado para Rosario Central.
image

El juez principal no solo dio su visión de lo sucedido, sino que confirmó que tomó una decisión clave que podría traer consecuencias para el club platense.

Qué dijo Dóvalo sobre el pasillo de espaldas de Estudiantes

Luego del partido, Dóvalo habló en diálogo con ESPN y aclaró que no fue notificado previamente sobre la postura que adoptaría Estudiantes durante la ceremonia de ingreso.

“No me avisó nadie que iban a hacer eso. La Liga simplemente me informó lo que iba a pasar en el ingreso de los equipos. Después, sé que entre los jugadores hablaron porque lo noté y porque me lo dijo después Fatura Broun”, explicó el árbitro, en referencia a la charla previa que mantuvieron los futbolistas de ambos equipos.

Según relató, la organización le había comunicado el protocolo habitual del pasillo, que debía cumplirse tal como estaba estipulado tras la reciente proclamación de Rosario Central. Sin embargo, al momento de la salida al campo, los jugadores del Pincha giraron sus cuerpos y ofrecieron la espalda al campeón, en un gesto claro de protesta institucional que ya había tenido múltiples antecedentes en los días previos.

Qué decisión tomó el árbitro y cómo puede afectar a Estudiantes

Dóvalo fue contundente respecto a su rol en el episodio: “La actitud de los jugadores de Estudiantes fue una acción que no me compete en nada. Elevaré el informe como corresponde. A mí se me informó sobre un protocolo y no se cumplió. Lo único que me compete a mí es informarlo”.

Ese informe ya fue enviado a las autoridades correspondientes, y su contenido será evaluado por el Tribunal de Disciplina de la AFA y la Liga Profesional. Aunque el árbitro no señaló sanciones ni interpretó el gesto desde lo deportivo, el incumplimiento del protocolo sí podría derivar en penalidades económicas o disciplinarias según determine el organismo.

Hasta el momento, no hay una resolución oficial sobre el pasillo en particular, pero sí se aplicó una sanción inmediata vinculada a otra situación que rodeó al partido.

Qué sanción ya recibió Estudiantes tras el partido ante Central

Más allá del informe elevado por Dóvalo, Estudiantes ya fue sancionado económicamente por dos incumplimientos ocurridos después del encuentro. Según lo establecido, el club deberá pagar una multa cercana a los ocho millones de pesos por la ausencia del entrenador Eduardo Domínguez en la conferencia de prensa obligatoria y por la falta de declaraciones de los jugadores en la transmisión oficial.

Ambas situaciones se enmarcan dentro de los requisitos formales que deben cumplir los clubes en cada partido de la Liga Profesional, y su incumplimiento fue reportado inmediatamente.

Qué puede pasar ahora y cuándo se conocerá la decisión oficial

El caso del pasillo de espaldas sigue bajo análisis. Se espera que la Liga Profesional emita un comunicado en los próximos días donde explicará su postura sobre lo ocurrido, detalle la evaluación del informe arbitral y confirme si habrá nuevas sanciones para el Pincha.

Mientras tanto, en La Plata ya tomaron nota de que el gesto —que fue celebrado por parte de la hinchada y generó repercusión internacional— también puede tener costos en el plano institucional. El episodio, cargado de simbolismo, abrió una nueva discusión sobre los protocolos, las formas de protesta y el margen de acción de los clubes dentro del fútbol argentino actual.

