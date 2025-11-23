En vivo Radio La Red
Boca le ganó Talleres, lo eliminó de la Copa y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura

En La Bombonera, el Xeneize se impuso con un doble de Miguel Merentiel y ya piensa en el próximo fin de semana.

Boca Juniors dio un paso decisivo en su camino en el Torneo Clausura 2025: derrotó 2-0 a Talleres de Córdoba en La Bombonera y se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará a Argentinos Juniors el próximo fin de semana. Con una actuación eficaz y un doblete de Miguel Merentiel, el equipo de Claudio Úbeda se quedó con un triunfo clave en una noche en la que también supo resistir los embates de su rival.

El partido comenzó con dominio del Xeneize, que encontró buenas conexiones desde el mediocampo y logró imponerse territorialmente. Sin embargo, Talleres respondió con decisión, equilibró el trámite y exigió varias intervenciones de la defensa local. A medida que avanzaban los minutos, el encuentro se volvió más disputado, aunque Boca logró sacar diferencia a partir de la pelota parada, su principal arma en el primer tiempo.

La apertura del marcador llegó después de un tiro de esquina ejecutado con precisión por Leandro Paredes. Lautaro Di Lollo ganó en lo alto y conectó un cabezazo que se estrelló contra el travesaño. En el rebote, Merentiel apareció totalmente solo para empujar la pelota y poner el 1-0 frente al estallido de los hinchas que colmaron las tribunas de La Bombonera. El gol fue un desahogo para Boca y un impulso emocional en un momento donde Talleres había crecido en el juego..

boca

La visita tuvo una oportunidad inmejorable para igualar antes del descanso. En la última jugada del primer tiempo, el árbitro cobró penal por una mano de Exequiel Zeballos dentro del área. Pero allí emergió la figura de Agustín Marchesín: el arquero adivinó la intención, contuvo el remate y evitó el empate en una acción que terminó siendo decisiva para el desarrollo del partido. Boca se fue al entretiempo con una ventaja corta, pero vital desde lo anímico.

Y si algo necesitaba el equipo local era golpear rápido en el complemento. A los 20 segundos del segundo tiempo, Lautaro Blanco desbordó por la izquierda y lanzó un centro perfecto al segundo palo. Otra vez Merentiel atacó el espacio, se anticipó a toda la defensa cordobesa y definió con potencia para el 2-0. El gol tempranero dejó sin reacción a Talleres, que quedó obligado a adelantar líneas y dejó espacios que Boca supo manejar con inteligencia.

A partir del segundo tanto, el Xeneize manejó el ritmo del encuentro con mayor tranquilidad. Talleres intentó volver a meterse en partido a través de remates de media distancia y varias aproximaciones profundas, pero careció de eficacia en los metros finales y chocó una y otra vez con la seguridad de Marchesín y la firmeza del fondo azul y oro.

Sobre el final, Úbeda apostó por refrescar el mediocampo y cerró el partido sin mayores sobresaltos. Merentiel, la gran figura de la noche, se retiró ovacionado por todo el estadio tras marcar un doblete decisivo en una instancia eliminatoria.

Con este triunfo, Boca avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y ya tiene rival confirmado: Argentinos Juniors. El “Bicho” viene de derrotar 2-0 a Vélez en el José Amalfitani, con dos golazos de Hernán López Muñoz, y llegará motivado a un duelo que promete ser vibrante.

El cruce se jugará en La Bombonera el próximo fin de semana, con el Xeneize como local por su mejor posición en la fase regular. Será un nuevo desafío para el equipo de Úbeda, que busca mantenerse firme en la pelea por el título mientras crece en funcionamiento y solidez.

