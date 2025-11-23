Boca le ganó Talleres, lo eliminó de la Copa y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura

Y si algo necesitaba el equipo local era golpear rápido en el complemento. A los 20 segundos del segundo tiempo, Lautaro Blanco desbordó por la izquierda y lanzó un centro perfecto al segundo palo. Otra vez Merentiel atacó el espacio, se anticipó a toda la defensa cordobesa y definió con potencia para el 2-0. El gol tempranero dejó sin reacción a Talleres, que quedó obligado a adelantar líneas y dejó espacios que Boca supo manejar con inteligencia.

A partir del segundo tanto, el Xeneize manejó el ritmo del encuentro con mayor tranquilidad. Talleres intentó volver a meterse en partido a través de remates de media distancia y varias aproximaciones profundas, pero careció de eficacia en los metros finales y chocó una y otra vez con la seguridad de Marchesín y la firmeza del fondo azul y oro.

Sobre el final, Úbeda apostó por refrescar el mediocampo y cerró el partido sin mayores sobresaltos. Merentiel, la gran figura de la noche, se retiró ovacionado por todo el estadio tras marcar un doblete decisivo en una instancia eliminatoria.

Con este triunfo, Boca avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y ya tiene rival confirmado: Argentinos Juniors. El “Bicho” viene de derrotar 2-0 a Vélez en el José Amalfitani, con dos golazos de Hernán López Muñoz, y llegará motivado a un duelo que promete ser vibrante.

El cruce se jugará en La Bombonera el próximo fin de semana, con el Xeneize como local por su mejor posición en la fase regular. Será un nuevo desafío para el equipo de Úbeda, que busca mantenerse firme en la pelea por el título mientras crece en funcionamiento y solidez.