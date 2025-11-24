La marca histórica que rompió Miguel Merentiel tras su doblete en la victoria de Boca ante Talleres

El cierre del primer tiempo tuvo otra jugada determinante: Marchesín contuvo un penal que podría haber significado el empate para Talleres. Esa atajada sostuvo el envión emocional del equipo y permitió que Boca saliera a jugar el complemento con una energía renovada.

Cómo llegó el segundo gol de Merentiel

Si el primer gol fue un desahogo, el segundo fue un golpe de autoridad. Boca apenas tardó 18 segundos desde el inicio del segundo tiempo en estirar la ventaja. Lautaro Blanco desbordó por la izquierda y envió un centro rasante que cruzó toda el área. Por detrás de todos, apareció nuevamente Merentiel para definir cruzado y establecer el 2-0.

El festejo fue tan enérgico como simbólico: con ese gol, el delantero alcanzó los 50 tantos en el club desde su llegada y se ganó una ovación cerrada cuando Claudio Úbeda decidió reemplazarlo en la segunda mitad.

Qué marca histórica alcanzó Merentiel con su doblete

El uruguayo no solo resultó determinante en la clasificación, sino que ingresó en una lista prestigiosa: igualó a Marcelo Delgado como el 27° máximo goleador de la historia de Boca. Un dato que refleja su impacto y regularidad desde que llegó a Brandsen 805.

Además, consolidó un momento personal muy sólido en un equipo que necesitaba gol y carácter en una fase decisiva del torneo.

Qué significa este triunfo para Boca en el Torneo Clausura

La victoria le aseguró al Xeneize su pasaje a los cuartos de final del certamen y alivió un clima que venía cargado de dudas. Con Paredes como conductor, Marchesín como sostén en momentos clave y Merentiel como ejecutor final, Boca mostró un equipo más equilibrado y con respuestas anímicas.

La Bombonera pasó del nerviosismo al aplauso sostenido. Y, en el centro de la escena, quedó Merentiel: la Bestia que llegó a 50 gritos y que escribió otra página en la historia del club.