En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Miguel Merentiel
Boca
FÚTBOL

La marca histórica que rompió Miguel Merentiel tras su doblete en la victoria de Boca ante Talleres

El delantero uruguayo marcó dos goles decisivos para que Boca derrote 2-0 a Talleres y avance a cuartos del Torneo Clausura. Con su doblete, alcanzó una importante marca en la historia Xeneize.

La marca histórica que rompió Miguel Merentiel tras su doblete en la victoria de Boca ante Talleres

La Bombonera vivió una noche que parecía encaminarse al sufrimiento, pero terminó teñida de desahogo y celebración. Boca derrotó 2-0 a Talleres en los octavos de final del Torneo Clausura con un doblete de Miguel Merentiel, que además alcanzó una marca especial: llegó a los 50 goles con la camiseta azul y oro y se metió entre los 30 máximos artilleros del club, igualando nada menos que a Marcelo “Chelo” Delgado.

Leé también La excelente noticia que recibió Úbeda en la previa del duelo entre Boca y Talleres por los Playoffs del Clausura
Foto: Prensa Boca
image

El partido comenzó con un dominio alternado y con Talleres cada vez más atrevido cerca del arco de Agustín Marchesín. Durante la primera media hora, el equipo cordobés generó incomodidad y obligó a Boca a replegarse en varios tramos. Sin embargo, el quiebre del encuentro llegó desde una pelota parada y con dos protagonistas muy distintos en edad y recorrido.

Cómo fue el primer gol de Boca contra Talleres

A los 27 minutos, Leandro Paredes ejecutó un córner desde la derecha con su habitual precisión. En el área apareció Lautaro Di Lollo, que ganó en lo alto y conectó un cabezazo potente. La pelota rebotó en el travesaño, luego en el poste derecho y picó sobre la línea, generando una mezcla de ilusión y frustración inmediata en las tribunas.

En medio de esa secuencia dramática, Merentiel reaccionó más rápido que todos: empujó la pelota casi sobre la raya y desató el desahogo de la Bombonera. Fue un grito de alma que el uruguayo compartió con Di Lollo, quien llegó a besar el escudo creyendo que el gol era suyo. La escena dejó en claro lo que significaba abrir el marcador en un encuentro que empezaba a complicarse.

El cierre del primer tiempo tuvo otra jugada determinante: Marchesín contuvo un penal que podría haber significado el empate para Talleres. Esa atajada sostuvo el envión emocional del equipo y permitió que Boca saliera a jugar el complemento con una energía renovada.

Cómo llegó el segundo gol de Merentiel

Si el primer gol fue un desahogo, el segundo fue un golpe de autoridad. Boca apenas tardó 18 segundos desde el inicio del segundo tiempo en estirar la ventaja. Lautaro Blanco desbordó por la izquierda y envió un centro rasante que cruzó toda el área. Por detrás de todos, apareció nuevamente Merentiel para definir cruzado y establecer el 2-0.

El festejo fue tan enérgico como simbólico: con ese gol, el delantero alcanzó los 50 tantos en el club desde su llegada y se ganó una ovación cerrada cuando Claudio Úbeda decidió reemplazarlo en la segunda mitad.

Qué marca histórica alcanzó Merentiel con su doblete

El uruguayo no solo resultó determinante en la clasificación, sino que ingresó en una lista prestigiosa: igualó a Marcelo Delgado como el 27° máximo goleador de la historia de Boca. Un dato que refleja su impacto y regularidad desde que llegó a Brandsen 805.

Además, consolidó un momento personal muy sólido en un equipo que necesitaba gol y carácter en una fase decisiva del torneo.

Qué significa este triunfo para Boca en el Torneo Clausura

La victoria le aseguró al Xeneize su pasaje a los cuartos de final del certamen y alivió un clima que venía cargado de dudas. Con Paredes como conductor, Marchesín como sostén en momentos clave y Merentiel como ejecutor final, Boca mostró un equipo más equilibrado y con respuestas anímicas.

La Bombonera pasó del nerviosismo al aplauso sostenido. Y, en el centro de la escena, quedó Merentiel: la Bestia que llegó a 50 gritos y que escribió otra página en la historia del club.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Miguel Merentiel Boca
Notas relacionadas
Bianchi explicó por qué dejó de ir a ver a Boca en la Bombonera y sorprendió a todos
Boca le ganó Talleres, lo eliminó de la Copa y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura
El drama de Franco Armani por el incendio y explosión en Ezeiza

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar