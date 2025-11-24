Javier Milei prepara una nueva reunión de Gabinete y un encuentro con el canciller de Israel

En paralelo, se espera que parte del encuentro esté dedicado a evaluar la situación social y los avances de las medidas vinculadas a seguridad, educación y obras públicas, áreas que continúan reacomodándose en el marco del ajuste.

Entrega de sables a las Fuerzas de Seguridad

Finalizada la reunión de Gabinete, Javier Milei se trasladará al Patio de las Palmeras para presidir, a las 11.00, la entrega de sables a las Fuerzas de Seguridad, un acto institucional que realizará junto a la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien asumió recientemente tras la salida de Patricia Bullrich.

Será la primera actividad oficial de alto perfil de Monteoliva desde su llegada al cargo, por lo que el evento cobrará especial relevancia.

alejandra-monteoliva-actual-secretaria-de-seguridad-asumira-en-reemplazo-de-patricia-bullrich-foto-prensa-seguridad-K3YLWSGRAZHYFOE4LVU5RXSADI

La entrega de sables es un acto simbólico que reconoce ascensos y cambios de jerarquía dentro de las fuerzas federales, y que la nueva conducción quiere transformar en un gesto político de respaldo. Se espera la presencia de autoridades de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA.

Javier Milei recibe al canciller israelí Gideon Sa’ar

Hacia las 12.30, el Presidente cerrará su agenda de la mañana con un encuentro clave: la recepción del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien llega al país proveniente de Asunción, Paraguay, acompañado por una delegación de empresarios de Medio Oriente.

Sa’ar es uno de los funcionarios más cercanos al primer ministro Benjamín Netanyahu, y su visita ocurre en un contexto de fuertes vínculos diplomáticos entre Argentina e Israel desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza. “La Argentina es un socio estratégico para Israel en América Latina”, sostuvo el canciller en declaraciones previas.

Durante la reunión con Milei, se espera que ambos funcionarios aborden temas vinculados a cooperación en materia de seguridad, tecnología, comercio bilateral y vínculos culturales. Además, la delegación empresarial explorará oportunidades de inversión en infraestructura, energía y tecnología agrícola.

mieli El presidente Javier Milei junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Agenda paralela del canciller en Buenos Aires

Además del encuentro en Casa Rosada, Sa’ar tendrá una intensa agenda en Buenos Aires. Por la tarde visitará el Palacio San Martín, donde será recibido por el canciller argentino Pablo Quirno, en una reunión bilateral que incluirá firma de acuerdos y análisis de proyectos de cooperación en áreas estratégicas.

Sa’ar también mantendrá reuniones con figuras políticas del Congreso: el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, ambos referentes del vínculo con la comunidad judía y de la agenda internacional en materia de derechos humanos y terrorismo.

La visita del funcionario israelí incluirá además un discurso en el evento por el 90º aniversario de la DAIA, donde se espera un mensaje centrado en la lucha contra el antisemitismo y la cooperación regional. El miércoles, Sa’ar asistirá al concierto conmemorativo que se realizará a las 20 en el Teatro Colón, cierre simbólico de su paso por Argentina.