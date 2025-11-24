Javier Milei prepara una nueva reunión de Gabinete y un encuentro con el canciller de Israel
En una semana marcada por negociaciones por el Presupuesto 2026, Javier Milei retoma el martes la actividad oficial con una agenda cargada en Casa Rosada.
Tras su regreso, Milei reúne al Gabinete y mantiene un encuentro clave con el canciller de Israel
El presidente Javier Milei retomará este martes su agenda oficial tras el fin de semana largo, en una jornada que tendrá como eje la búsqueda de acuerdos para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2026, el primero elaborado completamente por la gestión libertaria.
Según informó Noticias Argentinas, la jornada iniciará temprano en Casa Rosada y se extenderá con actividades protocolares, institucionales y diplomáticas.
Reunión de Gabinete para afinar la estrategia del Presupuesto 2026
A las 9.30 horas, Milei encabezará la tradicional reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón, donde ministros y secretarios repasarán el estado de situación de los principales ejes económicos, políticos y legislativos.
Uno de los puntos centrales será “alinear la estrategia parlamentaria” para la aprobación del Presupuesto 2026, un proyecto que el Gobierno nacional considera “fundamental” para consolidar la hoja de ruta económica y fiscal.
En paralelo, se espera que parte del encuentro esté dedicado a evaluar la situación social y los avances de las medidas vinculadas a seguridad, educación y obras públicas, áreas que continúan reacomodándose en el marco del ajuste.
Será la primera actividad oficial de alto perfil de Monteoliva desde su llegada al cargo, por lo que el evento cobrará especial relevancia.
La entrega de sables es un acto simbólico que reconoce ascensos y cambios de jerarquía dentro de las fuerzas federales, y que la nueva conducción quiere transformar en un gesto político de respaldo. Se espera la presencia de autoridades de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA.
Javier Milei recibe al canciller israelí Gideon Sa’ar
Hacia las 12.30, el Presidente cerrará su agenda de la mañana con un encuentro clave: la recepción del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien llega al país proveniente de Asunción, Paraguay, acompañado por una delegación de empresarios de Medio Oriente.
Sa’ar es uno de los funcionarios más cercanos al primer ministro Benjamín Netanyahu, y su visita ocurre en un contexto de fuertes vínculos diplomáticos entre Argentina e Israel desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza. “La Argentina es un socio estratégico para Israel en América Latina”, sostuvo el canciller en declaraciones previas.
Durante la reunión con Milei, se espera que ambos funcionarios aborden temas vinculados a cooperación en materia de seguridad, tecnología, comercio bilateral y vínculos culturales. Además, la delegación empresarial explorará oportunidades de inversión en infraestructura, energía y tecnología agrícola.
Agenda paralela del canciller en Buenos Aires
Además del encuentro en Casa Rosada, Sa’ar tendrá una intensa agenda en Buenos Aires. Por la tarde visitará el Palacio San Martín, donde será recibido por el canciller argentino Pablo Quirno, en una reunión bilateral que incluirá firma de acuerdos y análisis de proyectos de cooperación en áreas estratégicas.
Sa’ar también mantendrá reuniones con figuras políticas del Congreso: el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, ambos referentes del vínculo con la comunidad judía y de la agenda internacional en materia de derechos humanos y terrorismo.
La visita del funcionario israelí incluirá además un discurso en el evento por el 90º aniversario de la DAIA, donde se espera un mensaje centrado en la lucha contra el antisemitismo y la cooperación regional. El miércoles, Sa’ar asistirá al concierto conmemorativo que se realizará a las 20 en el Teatro Colón, cierre simbólico de su paso por Argentina.