Tremendo momento al aire: la punzante pregunta de Moria Casán a Ana Rosenfeld sobre la China Suárez

Claro que, fiel a su estilo sin medias tintas, Casán fue al hueso y preguntó directa: “Para vos, ¿la China fue zorrita?”, lo que enmudeció a Rosenfeld por unos segundos. Pero luego de ello, la abogada respondió midiendo cada una de sus palabras.

“Si vos pensás que estar con un hombre, tomar un tren o un avión hasta París, tener una noche de amorío como dijo ella, y después acordar ‘acá no pasó nada’… Obviamente acá hay infidelidad, hipocresía… todas las palabras que le quieras poner, yo las avalo", sentenció firme.

Cómo fue el primer encuentro íntimo de Mauro Icardi y China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi están atravesando un momento pleno como pareja y durante su estadía en Argentina, la actriz habló públicamente sobre su relación. Primero lo hizo con Mario Pergolini en Otro día perdido y luego salió al aire la entrevista que le concedió a Moria Casán en La mañana con Moria, donde se animó a profundizar en cómo se dio el acercamiento inicial entre ellos.

En la charla, Moria quiso saber cómo se originó ese vínculo sentimental con el exmarido de Wanda Nara. La China, relajada, recordó la primera etapa de intercambios y relató cómo fue ese primer encuentro en un hotel de París, con detalles que hasta ahora no había contado.

Al ver la complicidad que se percibía entre ambos, la conductora no dudó en remarcarlo: “Qué enamorada que estás de este hombre”, le lanzó, sorprendida por verlos tan compenetrados. Ella, sin rodeos, confirmó: “No lo puedo ni quiero disimular”, mientras Icardi la observaba desde atrás de cámaras.

La actriz también recordó el primer mensaje que recibió del jugador, que llegó en un momento complicado para ella: “Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida donde yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada: ‘esa boquita’. Y hasta el día de hoy se la pasa diciéndome, tiene algo con la boca”, relató entre risas.

Moria intervino nuevamente y sentenció: “El amor siempre gana”, invitándola después a contar cómo fue esa primera cita en la capital francesa. Allí, Suárez confesó que los nervios la tomaron por sorpresa: “Yo no podía más de los nervios y yo no soy tímida”, admitió.

Sobre esa noche, recordó que llegó antes a la habitación: “Era una habitación linda. Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp... Llegué yo primero, yo tenía unos nervios”, comentó. Incluso detalló el look elegido: “Pensé el outfit y me fui muy simple: sin maquillaje, zapatillas y un pantalón ancho negro y una camiseta larga blanca. Dije ‘bueno, si no le gusto así, ya está’”.

Cuando él apareció, la sorpresa fue inmediata: “Llegó al rato y me impactó porque no sabía que era tan alto. Es muy llamativo, ahí se me aflojaron las piernas y me robó un beso. Yo dije: ‘ah, arrancó fuerte’. Fue muy genuino todo, fue una conexión muy fuerte. Después explotó todo y no hablamos durante tres años. Fue como una noche mucho más romántica de lo que se imagina la gente”, relató.

Moria quiso saber más y lanzó una imagen mental: “Me imagino como que estaban acostados sin hacer nada”. Suárez no lo negó: “Fue así, yo me quedaba dormida porque grababa y estaba muerta”, explicó.

Con este relato, la China dio por primera vez su versión de cómo comenzó la historia con Mauro Icardi en París, ciudad en la que nació el romance que hoy sostienen.