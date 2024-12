La IMPACTANTE reacción de los fanáticos argentinos ante el rumor de la llegada de Colapinto a Alpine

Sin embargo, la publicación no pasó desapercibida para los fanáticos argentinos, que llenaron el posteo con mensajes de apoyo a Franco Colapinto y pedidos para que el joven talento tenga un lugar en la escudería francesa en 2025. La presencia argentina fue masiva, destacando el deseo de ver al piloto de Pilar competir nuevamente en la F1.

"Hola, pasaba a saludar. ¿Ya contrataron a Franco? Van a necesitar un CM que sepa castellano. Todos sabemos que los argentinos seguimos a Alpine desde Cemento, ¿no? Bueno. Acá estamos. ¿Ya contrataron a Franco? ¿Y ahora?"; "Mirá, te explico como tenés que hacer. Vos agarrás, le decís a Doohan "de mil amores, pero no te precisamos más" y contratás a Franquito. Fácil"; "Confirmen a Franco"; "Un país a la expectativa"; "Chau Williams. ¿Hola Alpine?"; "Anunciá a Franco, nene"; "Alpine, ¿querés sumar más de 5 millones de seguidores en un día? Ya sabés lo que tenés que hacer"; "¿A qué hora anuncian a Franquito?"; fueron algunos de los miles de comentarios de hinchas argentinos-

Embed - BWT Alpine Formula One Team on Instagram: "A whirlwind of a weekend for JD Onto 2025 "