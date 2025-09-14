Rosario Central vs Boca: la sorpresiva camiseta que usará el Xeneize

A pesar de contar con jugadores de peso como el campeón del mundo Ángel Di María, Central apenas logró dos victorias en seis encuentros y todavía no consiguió marcar más de un gol por partido, una falencia que genera preocupación en el cuerpo técnico.

boca es

Boca saldrá con la camiseta estrellada

En las horas previas a la llegada del plantel al estadio, se conoció que Boca usará su tercera equipación, conocida como la “camiseta estrellada”, en el duelo ante el Canalla.

La decisión generó sorpresa ya que, desde su lanzamiento, el equipo de la Ribera solo la había utilizado en una única ocasión, en un partido en La Bombonera ante Barracas Central, cuando todavía Fernando Gago era el entrenador.

Pese a su escaso uso, la casaca volverá a tener protagonismo esta tarde en Rosario, en un encuentro que puede ser clave para las aspiraciones del Xeneize.