En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Rosario Central
Boca
Fútbol

Rosario Central vs Boca: la sorpresiva camiseta que usará el Xeneize

Este domingo desde las 17:30, Boca Juniors se enfrenta a Rosario Central en el Gigante de Arroyito en un duelo clave pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2026. ¿Qué camiseta usará el equipo visitante?

Rosario Central vs Boca: la sorpresiva camiseta que usará el Xeneize

Rosario Central vs Boca: la sorpresiva camiseta que usará el Xeneize

Boca visita a Rosario Central este domingo a partir de las 17:30 en el Gigante de Arroyito. Con el objetivo de mantener el envión positivo, el Xeneize intentará sumar tres puntos en un duelo clave por la tabla anual, la que define el ingreso a las copas internacionales.

Leé también ¡Excelente noticia para Boca! Miguel Ángel Russo volvió a los entrenamientos
¡excelente noticia para boca! miguel angel russo volvio a los entrenamientos

Con 12 puntos, Boca ocupa la tercera posición de la Zona A y se encuentra segundo en la tabla anual, lugar que le asegura, por ahora, un boleto a la próxima Copa Libertadores 2026.

En lo personal, también hay una historia de superación: el técnico Miguel Ángel Russo, que estuvo internado en terapia intensiva por motivos de salud, ya se encuentra al frente del equipo y busca extender la racha positiva.

Rosario Central, irregular pese a la jerarquía

El Canalla, dirigido por Ariel Holan, llega con un rendimiento irregular en este torneo. Con 10 puntos en la Zona B, el conjunto rosarino ocupa el sexto lugar y aún debe disputar el partido pendiente ante Sarmiento de Junín, suspendido por mal clima.

A pesar de contar con jugadores de peso como el campeón del mundo Ángel Di María, Central apenas logró dos victorias en seis encuentros y todavía no consiguió marcar más de un gol por partido, una falencia que genera preocupación en el cuerpo técnico.

boca es

Boca saldrá con la camiseta estrellada

En las horas previas a la llegada del plantel al estadio, se conoció que Boca usará su tercera equipación, conocida como la “camiseta estrellada”, en el duelo ante el Canalla.

La decisión generó sorpresa ya que, desde su lanzamiento, el equipo de la Ribera solo la había utilizado en una única ocasión, en un partido en La Bombonera ante Barracas Central, cuando todavía Fernando Gago era el entrenador.

Pese a su escaso uso, la casaca volverá a tener protagonismo esta tarde en Rosario, en un encuentro que puede ser clave para las aspiraciones del Xeneize.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Rosario Central Boca
Notas relacionadas
Concentración total: el llamativo cambio en la rutina del plantel de Boca
Russo, de vuelta al ruedo: la sorpresiva "cábala" que mantendrá para la visita de Boca a Rosario Central
Colapinto superó a su compañero Gasly, pero no le alcanzó para pasar la Q1: largará 18° en Monza

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar