Video: el emotivo abrazo de Di María y Paredes antes de Rosario Central vs. Boca

El partido entre Rosario Central y Boca por la octava fecha del Torneo Clausura dejó una postal emotiva entre los campeones del mundo, Ángel Di María y Leandro Paredes.

El fútbol argentino, una vez más, le regaló a la hinchada y televidentes un momento en la previa del duelo entre Rosario Central y Boca, cuando Ángel Di María y Leandro Paredes se reencontraron en el Gigante de Arroyito.

Justo antes del inicio del partido, Di María y Paredes se fundieron en un abrazo emotivo. En ese instante, Fideo saludó a sus hijas, Mía y Pía, para que le mandaran un saludo a Paredes, y el momento terminó entre risas y complicidad familiar.

Las familias de ambos jugadores mantienen una amistad cercana y comparten numerosos recuerdos, que van más allá de la Selección Argentina, incluyendo los años en que coincidieron en el PSG y vivieron juntos en Francia.

Formaciones de Rosario Central y Boca

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; Alejo Veliz.

Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

