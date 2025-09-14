En vivo Radio La Red
Deportes
Alejandro Korn
Fútbol
Fubtol

Dolor en el fútbol: murió a los 27 años el preparador físico de un club y lo despidieron con emoción

El preparador físico de tan solo 27 años perdió la vida en un grave accidente en la Ruta 215. El club lo despidió con un sentido homenaje.

Dolor en el fútbol: murió a los 27 años el preparador físico de un club y lo despidieron con emoción

Una tragedia golpeó este fin de semana al fútbol regional. Joaquín Daguerre, preparador físico del Club Estrella del Sur de Alejandro Korn, murió este sábado en un grave accidente en la Ruta 215, en el tramo que une La Plata con Brandsen. Tenía 27 años y era una figura muy querida en la institución, donde entrenaba a distintas categorías juveniles.

El siniestro ocurrió cuando la camioneta Ford EcoSport en la que viajaban Daguerre y otros dos hombres despistó y terminó al costado de la ruta en dirección a Brandsen. Según confirmaron fuentes policiales, el impacto fue tan violento que el joven perdió la vida en el lugar.

jugador

La investigación del accidente

La Justicia abrió una causa por homicidio culposo y lesiones culposas para determinar cómo se produjo el despiste. Los investigadores buscan establecer si intervino otro vehículo en el siniestro o si se trató de una maniobra desafortunada del conductor de la camioneta.

Los otros dos ocupantes resultaron heridos: uno de ellos está fuera de peligro, mientras que el restante fue trasladado al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas, donde permanece internado bajo observación.

El dolor del Club Estrella del Sur

La noticia de la muerte de Daguerre generó conmoción en el Club Estrella del Sur y en toda la comunidad de Alejandro Korn. A través de sus redes sociales, la institución lo despidió con un mensaje cargado de emoción y agradecimiento:

"Fue parte del histórico ascenso de la Primera a la C y dirigió a las categorías 2015 y 2016 que salieron campeones. Siempre lo recordaremos por su pasión, compromiso y calidad humana. Estrella del Sur abraza a su familia y seres queridos en este difícil momento".

despedida

Sus compañeros, jugadores y familiares compartieron en redes sociales mensajes de despedida y fotos junto a él, recordando su profesionalismo y su cercanía con los más chicos del club.

Conmoción en la comunidad deportiva

El fallecimiento de Daguerre dejó un profundo vacío en el fútbol amateur de la región. Vecinos y allegados se acercaron a la sede del club para dejar flores y mensajes en su memoria. “Era un pibe muy querido, dedicado a los chicos, siempre con una sonrisa”, contó uno de los padres de los jugadores.

Desde la Liga Metropolitana, donde participa Estrella del Sur, también enviaron sus condolencias y expresaron su acompañamiento a la familia. “Perdemos a un gran profesional y a una gran persona”, manifestaron en un comunicado.

