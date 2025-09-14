Dolor en el fútbol: murió a los 27 años el preparador físico de un club y lo despidieron con emoción

Los otros dos ocupantes resultaron heridos: uno de ellos está fuera de peligro, mientras que el restante fue trasladado al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas, donde permanece internado bajo observación.

El dolor del Club Estrella del Sur

La noticia de la muerte de Daguerre generó conmoción en el Club Estrella del Sur y en toda la comunidad de Alejandro Korn. A través de sus redes sociales, la institución lo despidió con un mensaje cargado de emoción y agradecimiento:

"Fue parte del histórico ascenso de la Primera a la C y dirigió a las categorías 2015 y 2016 que salieron campeones. Siempre lo recordaremos por su pasión, compromiso y calidad humana. Estrella del Sur abraza a su familia y seres queridos en este difícil momento".

despedida

Sus compañeros, jugadores y familiares compartieron en redes sociales mensajes de despedida y fotos junto a él, recordando su profesionalismo y su cercanía con los más chicos del club.

Conmoción en la comunidad deportiva

El fallecimiento de Daguerre dejó un profundo vacío en el fútbol amateur de la región. Vecinos y allegados se acercaron a la sede del club para dejar flores y mensajes en su memoria. “Era un pibe muy querido, dedicado a los chicos, siempre con una sonrisa”, contó uno de los padres de los jugadores.

Desde la Liga Metropolitana, donde participa Estrella del Sur, también enviaron sus condolencias y expresaron su acompañamiento a la familia. “Perdemos a un gran profesional y a una gran persona”, manifestaron en un comunicado.