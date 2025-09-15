Encontraron a Wanda Nara en una situación comprometedora frente a sus hijas: "Nos horrorizó"

Embed

¿Quién acompañó a Wanda Nara a ver a la Selección?

Wanda Nara siempre da que hablar y, en la noche en que Lionel Messi disputó su último partido oficial por Eliminatorias con la Selección Argentina, llamó la atención por su presencia en el estadio de River Plate.

La mediática asistió junto a su padre, Andrés Nara, sus hijos y se mostró muy cerca de Martín Migueles, un hombre vinculado a Elías Piccirillo, detenido en el penal de Ezeiza acusado de haber “plantado” droga y un arma en el auto de Francisco Hauque en el marco de un supuesto falso operativo policial. Piccirillo, empresario, mantenía una fuerte deuda con Hauque.

La cercanía de la exesposa de Mauro Icardi con este hombre relacionado al entorno de Jésica Cirio sorprendió a muchos, y en Intrusos (América TV) se revelaron más detalles sobre su vínculo.

“Tiene que ir a declarar en la causa porque a Elías Piccirillo le dieron la posibilidad de un testigo para ir a declarar, que es él. Le alquilaba una casa”, explicó Paula Varela. “Tendría una relación con Wanda”, agregó la panelista. Además, señaló que Piccirillo le debía dinero a la conductora: “Ella habría hecho una inversión importante en un fondo de inversión donde su plata no estaría volviendo, entonces parte de ese pago fue la camioneta que nosotros ya contamos dada como parte de pago. Le habría prestado plata para que se la trabaje y se la tiene que devolver”.

En cuanto al vínculo de Wanda con Martín, Paula Varela sostuvo: “Lo toman como el chongo de Wanda, ella está soltera”, en referencia al exsocio de Piccirillo.

Vale recordar que, tras la detención de Piccirillo, Jésica Cirio inició de inmediato los trámites de divorcio apenas un año después de casarse por civil en el Palacio Duhau de Recoleta. La modelo, en recientes declaraciones a un ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, expresó sobre su retiro de los medios: “La pasé duro, estoy mejor, recuperándome, entrenando que es mi terapia. Estoy medio desaparecida de todo y por ahora creo que es lo mejor así y trabajando de manera privada”.