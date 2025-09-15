A24.com

Encontraron a Wanda Nara en una situación comprometedora frente a sus hijas: "Nos horrorizó"

En Infama compartieron al aire el relato de una testigo que encontró a Wanda Nara en una situación comprometedora con quien sería su nuevo amor.

15 sept 2025, 11:13
Wanda Nara vuelve a ocupar el centro de la escena mediática. En el programa Infama se difundieron detalles de su estadía en Uruguay, donde la empresaria habría sido sorprendida en una situación muy cercana con Martín Migueles, el hombre con el que viene siendo vinculada desde hace algunas semanas. La información generó un inmediato revuelo y abrió nuevas especulaciones sobre su presente sentimental.

De acuerdo con lo relatado en el ciclo, Wanda estaba instalada en su lujosa residencia de José Ignacio en compañía de su hermana, Zaira Nara, y del propio Migueles. El dato despertó sorpresa porque, tiempo atrás, la empresaria había manifestado públicamente su deseo de pasar “un año sola”. Esa contradicción entre lo que había expresado y lo que estaría ocurriendo en la intimidad fue uno de los puntos que más llamó la atención de quienes siguen de cerca su vida personal.

La controversia se amplificó cuando una seguidora del programa aportó su testimonio. Según relató, había visto a Wanda en un restaurante de renombre en la zona, acompañada de sus hijas y del hombre que sería su nueva pareja. La mujer aseguró: “Nos horrorizó porque estaban las nenas ahí y ella besándose con el tipo”. Ese comentario no solo generó indignación en algunos sectores del público, sino que también alimentó el debate sobre la exposición de la vida privada de la empresaria en espacios compartidos con su familia.

Si bien existen versiones que indican que la relación entre Nara y Migueles podría tener un trasfondo comercial, lo cierto es que las imágenes que circulan y los comentarios en redes sociales parecen apuntar a algo más que un simple vínculo laboral. Para muchos, la situación confirma que la mediática estaría atravesando una nueva etapa sentimental, pese a sus declaraciones previas. Así, una vez más, Wanda queda envuelta en rumores que la ubican en el ojo de la tormenta, con una historia que combina misterio, romance y polémica.

¿Quién acompañó a Wanda Nara a ver a la Selección?

Wanda Nara siempre da que hablar y, en la noche en que Lionel Messi disputó su último partido oficial por Eliminatorias con la Selección Argentina, llamó la atención por su presencia en el estadio de River Plate.

La mediática asistió junto a su padre, Andrés Nara, sus hijos y se mostró muy cerca de Martín Migueles, un hombre vinculado a Elías Piccirillo, detenido en el penal de Ezeiza acusado de haber “plantado” droga y un arma en el auto de Francisco Hauque en el marco de un supuesto falso operativo policial. Piccirillo, empresario, mantenía una fuerte deuda con Hauque.

La cercanía de la exesposa de Mauro Icardi con este hombre relacionado al entorno de Jésica Cirio sorprendió a muchos, y en Intrusos (América TV) se revelaron más detalles sobre su vínculo.

“Tiene que ir a declarar en la causa porque a Elías Piccirillo le dieron la posibilidad de un testigo para ir a declarar, que es él. Le alquilaba una casa”, explicó Paula Varela. “Tendría una relación con Wanda”, agregó la panelista. Además, señaló que Piccirillo le debía dinero a la conductora: “Ella habría hecho una inversión importante en un fondo de inversión donde su plata no estaría volviendo, entonces parte de ese pago fue la camioneta que nosotros ya contamos dada como parte de pago. Le habría prestado plata para que se la trabaje y se la tiene que devolver”.

En cuanto al vínculo de Wanda con Martín, Paula Varela sostuvo: “Lo toman como el chongo de Wanda, ella está soltera”, en referencia al exsocio de Piccirillo.

Vale recordar que, tras la detención de Piccirillo, Jésica Cirio inició de inmediato los trámites de divorcio apenas un año después de casarse por civil en el Palacio Duhau de Recoleta. La modelo, en recientes declaraciones a un ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, expresó sobre su retiro de los medios: “La pasé duro, estoy mejor, recuperándome, entrenando que es mi terapia. Estoy medio desaparecida de todo y por ahora creo que es lo mejor así y trabajando de manera privada”.

