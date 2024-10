La INESPERADA reacción de Julio Soler al enterarse de su convocatoria a la Selección Argentina

Soler, nacido en Asunción y con experiencia en los Juegos Olímpicos, recibió la noticia de su convocatoria con sorpresa y emoción: "Me llegó el llamado el domingo a la noche. Me agarró un poco de shock, estaba con mi familia y la verdad es que muy contento, estoy muy feliz". Además, confesó que la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección mayor es un sueño cumplido: "Es el sueño desde chico, no me salen las palabras para describirte lo que siento y no veo la hora de estar allá".

El plantel argentino, con Lionel Messi ya recuperado de su lesión en el tobillo, viajará este miércoles desde Miami rumbo a Venezuela, haciendo una escala técnica en Barranquilla debido a la imposibilidad de volar directamente a suelo venezolano. Soler será una opción en caso de que Nicolás Tagliafico no pueda estar en el once titular, mientras el cuerpo técnico define dos incógnitas: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho, y la inclusión de Giovani Lo Celso o Julián Álvarez en el ataque, lo que también podría modificar el esquema táctico del equipo.