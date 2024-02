La insólita acusación de Pipo Gorosito tras la agresión al jugador de Chacarita

Además, Gorosito criticó al presidente de Chacarita, quien afirmó que el entrenador "no quiso cambiar de banco a pesar de que el nuestro daba a la hinchada de Tigre". Gorosito negó esto y calificó al presidente como "un pavo". "Es mentira que yo no quería cambiar el banco de suplentes. Yo no tenía idea de a dónde nos cambiábamos y no tenía idea del banco que nos tocaba. Hay una parte que organiza. No voy a decir no. No soy presidente. Tengo entendido que también había periodistas que también decían lo mismo. Que no hablen pavadas. Que hablen de fútbol, que el equipo no jugó bien, lo que quieran. Pero no digan pavadas", declaró.

El entrenador explicó la presencia de jugadores de Tigre en un banco de suplentes antes de cambiar, indicando que se debió a la proximidad de la salida del vestuario. Aclaró que no estaban al tanto de la ubicación y que se trató de malentendidos.

Concluyendo, reafirmó su postura: "Vi el video. No hay que tirar una cosa así, pero no hay que cabecearla tampoco. No corresponde que tiren una cosa. Si nos hubiese pasado a nosotros sería exactamente lo mismo. Somos colegas de trabajo, adversarios y no enemigos. Pero mirá el video. No corresponde que tiren una cosa así".

VIDEO | Brandán recibió un botellazo en medio del partido entre Tigre y Chacarita