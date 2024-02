La llamativa confesión de Juanfer Quintero sobre su relación con Gallardo: "Ni siquiera es mi amigo, es..."

Años después, el Muñeco admitió que ya había notado el talento de Quintero al revisar los últimos partidos del DIM. Finalmente, casi siete meses después, el 24 de enero de 2018, Juanfer se unió a River como refuerzo. La conexión entre el jugador y el entrenador no solo se reflejó en logros memorables en el campo, sino que también construyeron una relación cercana fuera del terreno de juego.

En el último partido de Gallardo como director técnico de River en el Monumental, Quintero tuvo el honor de leer una carta escrita por los fanáticos, desencadenando emociones tanto en el Muñeco como en la audiencia presente en el estadio el 16 de octubre de 2022.

La confesión de Juanfer Quintero: "Gallardo es mi padre porque mi hija le dice abuelo"

Este martes, el jugador colombiano evocó la figura del director técnico y admitió que lo considera como un "padre", llegando al punto de que su propia hija lo llama "abuelo": "(Marcelo) Gallardo no tiene comparación. Es una persona que marcó mi vida, mi fútbol. No tiene comparación. Ya nos volveremos a ver. Es mi amigo, eso no cabe dudas. Ni siquiera es mi amigo, yo le digo que es mi padre porque mi hija le dice abuelo".

El Muñeco, quien visitó Colombia a finales de 2022 para ver a su hijo Nahuel, jugador de Once Caldas, también tuvo la oportunidad de ver al futbolista de Racing durante ese viaje, estableciendo una relación especial con la hija del centrocampista: "Cuando fue a Colombia se levantaba todas las mañanas con mi hija, iban a ver a los animales y les daban comida. Entonces mi hija se iba con él. Y mi hija es de las personas que pregunta todos los días por su abuelo. Así que si, es un familiar realmente".