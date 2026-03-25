En ANSES, los jubilados tendrán en abril una actualización de sus haberes que modifica el ingreso mensual. El incremento es del 2,9%, en línea con la inflación informada por el INDEC, y se aplica a todas las prestaciones del sistema.
ANSES y jubilados vuelven al centro de la escena en abril, con un ajuste que impacta en los haberes y un esquema que redefine el ingreso final. El aumento se combina con un refuerzo vigente y genera cambios en los montos a cobrar.
Jubilados de ANSES cobran en abril con AUMENTO y bono: cómo queda el ingreso
En ANSES, los jubilados tendrán en abril una actualización de sus haberes que modifica el ingreso mensual. El incremento es del 2,9%, en línea con la inflación informada por el INDEC, y se aplica a todas las prestaciones del sistema.
Este ajuste se integra con un bono que continúa vigente, lo que determina el monto final que recibe cada beneficiario. La combinación entre aumento y refuerzo es la que define el ingreso total durante el mes.
El esquema actual responde a la movilidad mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor, un mecanismo que ajusta los haberes según la evolución de la inflación registrada.
Con el incremento del 2,9%, el haber mínimo se ubica en torno a $380.319. Este valor corresponde al ingreso base, sin contemplar adicionales.
Al sumar el bono vigente de $70.000, el ingreso total alcanza aproximadamente $450.319 para quienes perciben la mínima. En los casos de haberes más altos, el refuerzo se reduce de manera progresiva.
El bono extraordinario se mantiene sin cambios en abril y continúa como complemento para los ingresos más bajos. Se acredita junto con el haber mensual, dentro del mismo calendario de pagos.
Quienes cobran la mínima lo reciben completo, mientras que en escalas superiores el monto se ajusta hasta desaparecer en los niveles más altos del sistema previsional.
El sistema vigente establece actualizaciones mensuales en base al IPC publicado por el INDEC. Cada dato de inflación se traslada a los haberes con un desfase de dos meses.
Por este motivo, el aumento aplicado en abril toma como referencia la inflación de febrero. Este criterio se replica en todas las prestaciones administradas por el organismo.
El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y el nivel de ingresos.
Para quienes cobran hasta la mínima:
Para haberes superiores: