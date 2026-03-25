Al sumar el bono vigente de $70.000, el ingreso total alcanza aproximadamente $450.319 para quienes perciben la mínima. En los casos de haberes más altos, el refuerzo se reduce de manera progresiva.

Cómo impacta el bono en el ingreso final

ANSES_asignacion Jubilados de ANSES cobran en abril con AUMENTO y bono: cómo queda el ingreso

El bono extraordinario se mantiene sin cambios en abril y continúa como complemento para los ingresos más bajos. Se acredita junto con el haber mensual, dentro del mismo calendario de pagos.

Quienes cobran la mínima lo reciben completo, mientras que en escalas superiores el monto se ajusta hasta desaparecer en los niveles más altos del sistema previsional.

Cómo se calcula el aumento de ANSES mes a mes

El sistema vigente establece actualizaciones mensuales en base al IPC publicado por el INDEC. Cada dato de inflación se traslada a los haberes con un desfase de dos meses.

Por este motivo, el aumento aplicado en abril toma como referencia la inflación de febrero. Este criterio se replica en todas las prestaciones administradas por el organismo.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en abril

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y el nivel de ingresos.

Para quienes cobran hasta la mínima:

DNI finalizados en 0: 10 de abril

DNI finalizados en 1: 13 de abril

DNI finalizados en 2: 14 de abril

DNI finalizados en 3: 15 de abril

DNI finalizados en 4: 16 de abril

DNI finalizados en 5: 17 de abril

DNI finalizados en 6: 20 de abril

DNI finalizados en 7: 21 de abril

DNI finalizados en 8: 22 de abril

DNI finalizados en 9: 23 de abril

Para haberes superiores: