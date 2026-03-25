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"Dos pelotas gigantes": la durísima crítica de Momi Giardina al cirujano que la operó

Momi Giardina reveló en La Mañana con Moria que debió operarse tres veces las lolas por una mala praxis inicial.

25 mar 2026, 11:52
momi giardina 1
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En una charla íntima y sin filtro en La Mañana con Moria (El Trece), Momi Giardina reveló detalles de su paso por el quirófano. Con humor, pero también con cierta indignación, contó que debió someterse a tres operaciones de busto y a dos liposucciones.

“Me operé tres veces las lolas y tengo dos lipo. En la carita por ahora no me hice nada”, le confesó a Moria Casán, quien escuchó atenta cada detalle.

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La historia detrás de esas intervenciones no fue sencilla. Según relató, la primera cirugía fue para colocarse implantes, pero el resultado terminó en malapraxis. “La primera operación fue para ponerme, pero me hicieron malapraxis y después tuve que sacarme con las dos operaciones siguientes. Las dos fueron de reducción porque me habían puesto una barbaridad”, explicó. Ante esto, Moria intervino con una observación directa: “Era muy grande para tu cuerpo”.

Giardina recordó lo que vivió en aquel momento: “No entendés lo que era”. Luego, con un tono más serio, amplió: “Yo fui al médico y le dije que quería levantar un poquito las lolas. A veces los cirujanos quieren lucirse o se piensan que porque estás en el medio querés dos pelotas gigantes y así se va a notar su trabajo”.

El proceso fue largo y doloroso. “Tuve que esperar un año para volverme a operar y después una tercera vez para una reconstrucción final”, concluyó.

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Cómo fue el blooper de Momi Giardina en los Premios Martín Fierro 2025

Momi Giardina se convirtió en una de las protagonistas más comentadas de la alfombra roja de los Martín Fierro a la Televisión 2025. Y no fue por su vestuario, sino por un inesperado blooper: tropezó dos veces con su vestido en plena transmisión. La escena, lejos de pasar inadvertida, rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó carcajadas entre colegas y fanáticos.

La integrante de Nadie dice nada (Luzu TV) estuvo a cargo de la conducción de la previa junto a Santi Talledo. Durante uno de sus recorridos por la alfombra, mientras lucía un sofisticado vestido negro firmado por Pucheta Paz, Momi casi termina en el suelo. El diseño, elegante pero poco práctico para desplazarse, le jugó una mala pasada frente a las cámaras.

“No te podés mover. Recién intentamos hacer un movimiento para la cámara lenta y se tropezó. No pudimos hacerlo”, disparó entre risas Talledo.

“Arranqué muy mal en la alfombra roja. En la primera caminata casi me bajo toda la dentadura”, agregó graciosa Momi, tomándose con humor lo ocurrido y demostrando una vez más su espontaneidad frente a las cámaras.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Más adelante, mientras entrevistaba a Tato Algorta, flamante ganador de Gran Hermano, Momi volvió a tropezar. Esta vez, desfilando de la mano del uruguayo, repitió el blooper en vivo y generó aún más risas entre los presentes, consolidando uno de los momentos más divertidos de la noche.

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