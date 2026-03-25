"Lista de modelos": el escandaloso rumor de infidelidad de Ángel Di María que enfureció a Jorgelina Cardoso

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En la misma línea, el influencer sumó otra declaración que incrementó la tensión: “Las cámaras son las la entrada del barrio, tengo la lista de las 5 modelos de Rosario y otras dos muy conocidas en Buenos Aires". Sus palabras no hicieron más que alimentar el escándalo que ya había tomado fuerza en redes y que rápidamente impactó en el ambiente futbolero, especialmente en Rosario.

Por su parte, Jorgelina Cardoso no se quedó callada y redobló la apuesta con un mensaje directo y sin eufemismos. “El chico quiere fama, alguien que lo ayude a meterse en la tele. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa”, disparó con dureza, dejando en claro su postura frente a la situación. A pesar de las críticas que recibió por haber difundido el número de teléfono de Sotelo, la esposa de Ángel Di María se mantuvo firme en su reacción y volvió a mostrarse implacable al sentir que la tranquilidad de su familia se vio amenazada.

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Por qué el influencer terminó pidiéndole disculpas a Jorgelina Cardoso y su familia

Tras varias horas en las que la polémica se mantuvo encendida en redes sociales, Gonzalo Sotelo decidió dar un paso al frente y bajar el tono del conflicto. A través de una historia en Instagram, el influencer reconoció públicamente su equivocación y le pidió disculpas a Jorgelina Cardoso por haber difundido información incorrecta que generó un fuerte revuelo.

Luego de haber logrado comunicarse directamente con la esposa de Ángel Di María, el joven fue contundente al asumir la responsabilidad por lo ocurrido y dejó un mensaje claro para sus seguidores: "Acabo de hablar con Jorgelina. Pido perdón por no chequear bien la info que me dieron. Básicamente me vendieron pescado podrido. La próxima tengo que chequear como corresponde. Vuelvo a reiterar las disculpas públicas. Paren con las amenazas de muerte no tiene nada que ver".

jorgelina cardoso cruce en redes con gonzalo sotelo 2

Por su parte, Jorgelina Cardoso optó por dar por cerrado el episodio. Luego del descargo y las disculpas, eliminó las historias en las que había expuesto al influencer y decidió no seguir alimentando la controversia. Con una frase breve pero significativa, dejó en claro su postura final sobre lo sucedido: "Cuentas claras conservan la amistad".