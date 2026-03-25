"Lista de modelos": el escandaloso rumor de infidelidad de Ángel Di María que enfureció a Jorgelina Cardoso
Sorpresa y polémica en Rosario por un escándalo que salió a la luz de la mano de un influencer, quien apuntó contra Ángel Di María por presuntas infidelidades y generó una reacción explosiva en él y en su esposa, Jorgelina Cardoso.
25 mar 2026, 12:15
"Lista de modelos": el escandaloso rumor de infidelidad de Ángel Di María que enfureció a Jorgelina Cardoso
Se desató un verdadero escándalo en las últimas horas que tuvo como protagonistas a Jorgelina Cardoso, pareja de Ángel Di María, y al influencer Gonzalo Sotelo, quien irrumpió en la red social X con explosivas acusaciones sobre una supuesta crisis dentro del matrimonio del futbolista. La situación generó un fuerte revuelo, no solo por la gravedad de lo que se insinuó, sino también por la inmediata reacción del entorno del campeón del mundo.
Desde su cuenta de Instagram, el actual jugador de Rosario Central no dudó en salir al cruce con un mensaje contundente, dejando en claro su enojo frente a lo que considera versiones infundadas. Pero no fue el único: Jorgelina Cardoso, fiel a su estilo frontal cuando se trata de su círculo íntimo, también decidió responder públicamente y apuntó sin filtros contra el joven influencer.
En medio del escándalo, Cardoso tomó una decisión que no pasó desapercibida: hizo público número de teléfono de Sotelo, lo que derivó en una avalancha de mensajes. El propio influencer reconoció sentirse abrumado por la repercusión que generó su publicación. Lo cierto es que su accionar, al difundir una información tan delicada —que desde el entorno de Ángel Di María desmienten—, lo dejó en el centro de todas las miradas.
Lejos de retroceder ante las críticas y los pedidos de pruebas concretas, Sotelo optó por ir más allá. A través de distintas respuestas en su cuenta, sostuvo su versión y aportó nuevos detalles sobre la supuesta situación que involucraría al futbolista. "Voy a contar algunas de la lista... son 7 en en total las que están registradas", aseguró, encendiendo aún más la polémica.
En la misma línea, el influencer sumó otra declaración que incrementó la tensión: “Las cámaras son las la entrada del barrio, tengo la lista de las 5 modelos de Rosario y otras dos muy conocidas en Buenos Aires". Sus palabras no hicieron más que alimentar el escándalo que ya había tomado fuerza en redes y que rápidamente impactó en el ambiente futbolero, especialmente en Rosario.
Por su parte, Jorgelina Cardoso no se quedó callada y redobló la apuesta con un mensaje directo y sin eufemismos.“El chico quiere fama, alguien que lo ayude a meterse en la tele. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa”, disparó con dureza, dejando en claro su postura frente a la situación. A pesar de las críticas que recibió por haber difundido el número de teléfono de Sotelo, la esposa de Ángel Di María se mantuvo firme en su reacción y volvió a mostrarse implacable al sentir que la tranquilidad de su familia se vio amenazada.
Por qué el influencer terminó pidiéndole disculpas a Jorgelina Cardoso y su familia
Tras varias horas en las que la polémica se mantuvo encendida en redes sociales, Gonzalo Sotelo decidió dar un paso al frente y bajar el tono del conflicto. A través de una historia en Instagram, el influencer reconoció públicamente su equivocación y le pidió disculpas a Jorgelina Cardoso por haber difundido información incorrecta que generó un fuerte revuelo.
Luego de haber logrado comunicarse directamente con la esposa de Ángel Di María, el joven fue contundente al asumir la responsabilidad por lo ocurrido y dejó un mensaje claro para sus seguidores: "Acabo de hablar con Jorgelina. Pido perdón por no chequear bien la info que me dieron. Básicamente me vendieron pescado podrido. La próxima tengo que chequear como corresponde. Vuelvo a reiterar las disculpas públicas. Paren con las amenazas de muerte no tiene nada que ver".
Por su parte, Jorgelina Cardoso optó por dar por cerrado el episodio. Luego del descargo y las disculpas, eliminó las historias en las que había expuesto al influencer y decidió no seguir alimentando la controversia. Con una frase breve pero significativa, dejó en claro su postura final sobre lo sucedido: "Cuentas claras conservan la amistad".