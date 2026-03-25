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Ganó el Argentina Open, recibió amenazas y se abrió un OnlyFans: la historia de la tenista que sacude al circuito

La tenista bicampeona del Argentina Open anunció su llegada a OnlyFans tras denunciar amenazas vinculadas a apuestas. La decisión se enmarca en una tendencia creciente dentro del tenis profesional.

Ganó el Argentina Open, recibió amenazas y se abrió un OnlyFans: la historia de la tenista que sacude al circuito

La tenista húngara Panna Udvardy, actual N° 97 del ranking de la WTA, volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez fuera de las canchas. La bicampeona del Argentina Open anunció la apertura de una cuenta en OnlyFans, una decisión que generó fuerte repercusión en el mundo del tenis.

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(Foto: @fabulousmag/Instagram)

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde explicó que su intención es ofrecer “una mirada real tras bambalinas” de su vida como deportista profesional. Sin embargo, el contexto en el que tomó esta decisión no pasó desapercibido.

Días antes, la jugadora había denunciado una serie de amenazas recibidas durante un torneo en Turquía, lo que expuso una problemática cada vez más visible en el circuito: la presión de las redes de apuestas.

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Qué pasó con Panna Udvardy antes de abrir su cuenta de OnlyFans

El 6 de marzo, durante su participación en el WTA 125 de Antalya, Udvardy reveló públicamente que había recibido mensajes intimidatorios a través de WhatsApp. En ellos, desconocidos le exigían que perdiera un partido, bajo amenazas directas hacia su familia.

“Si no perdía mi partido de hoy, harían daño a miembros de mi familia”, relató la tenista, quien además aseguró que los mensajes incluían datos personales, imágenes de sus familiares e incluso la foto de un arma.

La situación fue calificada por la propia jugadora como “muy aterradora”. Tras recibir los mensajes, se comunicó con la supervisora de la WTA, envió capturas de pantalla e informó a su entorno familiar. Según explicó, desde el organismo le indicaron que otras jugadoras habían sufrido amenazas similares recientemente, en un contexto que podría estar vinculado a una posible filtración de datos, actualmente bajo investigación.

El episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de los tenistas frente a intereses externos y la creciente influencia de las apuestas en el deporte profesional.

Qué contenido ofrecerá en OnlyFans

En ese escenario, Udvardy decidió abrir una cuenta en OnlyFans, donde ya comenzó a publicar contenido. Según detalló, el objetivo es mostrar aspectos cotidianos de su vida y su preparación, lejos del formato tradicional de las competencias.

El acceso al contenido tiene un costo de 9,99 dólares por imagen, y en la plataforma se pueden encontrar fotos y videos que reflejan distintas facetas de su rutina, algunos con indumentaria vinculada a la marca.

La propia tenista remarcó que busca generar un vínculo más directo con sus seguidores, en línea con lo que ya están haciendo otros deportistas en distintas disciplinas.

¿Es un caso aislado o una tendencia en el tenis?

Lejos de ser una decisión aislada, la llegada de Udvardy a OnlyFans se enmarca en una tendencia creciente dentro del tenis profesional. Varias jugadoras ya utilizan la plataforma como una vía alternativa de ingresos y contacto con el público.

Entre ellas se encuentran Sachia Vickery, Arina Rodionova, Chloe Paquet y la extenista Ashley Harkleroad.

En el circuito masculino, también se sumaron nombres como Nick Kyrgios, finalista de Wimbledon 2022, y Alexandre Muller.

En ese contexto, la decisión de Udvardy combina dos dimensiones: por un lado, la búsqueda de nuevas formas de exposición e ingresos, y por otro, la reacción a un episodio que volvió a poner en debate la seguridad de los deportistas.

Entre amenazas, presión externa y nuevas plataformas, su caso refleja una transformación que atraviesa al tenis actual, donde los límites entre lo deportivo y lo digital son cada vez más difusos.

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