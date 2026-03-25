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Se agrandó la familia de la F1: el piloto que fue padre en la previa del GP de Japón

Un importante piloto de la Fórmula 1 fue padre por primera vez y la noticia generó un fuerte impacto en el mundo del automovilismo.

Se agrandó la familia de la F1: el piloto que fue padre en la previa del GP de Japón

El mundo del automovilismo recibió una noticia que va más allá de las pistas: Fernando Alonso fue padre por primera vez. El piloto de Aston Martin y la periodista Melissa Jiménez dieron la bienvenida a su primer hijo en común, en un acontecimiento que rápidamente generó repercusión en el ambiente de la Fórmula 1.

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El nacimiento fue confirmado por la BBC tras varios meses de rumores sobre el embarazo que la pareja nunca había hecho público. Para Jiménez, se trata de su cuarto hijo, ya que anteriormente había sido madre de tres junto al futbolista Marc Bartra, jugador del Real Betis.

Cómo impacta el nacimiento en la agenda de Fernando Alonso

La llegada del bebé tuvo consecuencias inmediatas en el calendario del piloto español. Desde Aston Martin informaron que Alonso no estará presente en la jornada de prensa del Gran Premio de Japón, ya que se sumará un día más tarde al circuito de Suzuka por “motivos familiares”.

A pesar de la modificación, el equipo llevó tranquilidad sobre su participación: “Todo está bien y estará en el circuito a tiempo para el viernes”, por lo que no se verá afectado su desempeño durante el fin de semana de competencia.

Durante su ausencia en las actividades iniciales, el encargado de ocupar su lugar será Jak Crawford, piloto del programa de jóvenes talentos de la escudería. Se trata de un ajuste puntual en medio de una temporada exigente, pero que responde a un momento personal significativo para el bicampeón del mundo.

A sus 44 años, Alonso atraviesa así una etapa inédita en su vida fuera del automovilismo, combinando la exigencia profesional con un cambio importante en su vida personal.

Cómo es la relación entre Alonso y Melissa Jiménez

La historia entre Alonso y Jiménez comenzó en 2023 dentro del propio mundo de la Fórmula 1. La periodista, que cubre los grandes premios, coincidía con el piloto en distintos circuitos internacionales, donde el vínculo fue creciendo de manera progresiva.

Durante mucho tiempo, ambos mantuvieron una relación completamente discreta, sin señales públicas de un romance. Las entrevistas y encuentros en pista formaban parte de su rutina profesional y no despertaban sospechas.

La confirmación llegó más tarde y sorprendió a muchos. Fue la revista ¡Hola! la que dio a conocer la relación, que luego se oficializó cuando el propio Alonso compartió una imagen junto a Jiménez en redes sociales hacia finales de 2025.

Ese gesto terminó de validar una historia que se había desarrollado lejos del foco mediático, en un entorno donde ambos se movían con naturalidad.

Quién es Melissa Jiménez y cuál es su trayectoria

Melissa Jiménez es una periodista con una carrera consolidada en el periodismo deportivo, especialmente en el mundo del motor. Nacida en 1987, se formó entre Cataluña y Bélgica y estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Barcelona.

Sus primeros pasos fueron en medios como Onda Rambla y 25TV, antes de dar el salto a escenarios más importantes. Tras una etapa en Marca TV, su carrera tomó impulso con su incorporación a Sky Italia, donde cubrió el Mundial de MotoGP.

Con el tiempo, logró consolidarse como una profesional reconocida en el ámbito internacional. En 2013 se sumó a Mediaset, y en 2022 inició una nueva etapa en DAZN F1, donde se convirtió en una de las caras visibles de la cobertura de la Fórmula 1.

Su experiencia, conocimiento técnico y dominio de varios idiomas la posicionaron como una figura clave en las transmisiones internacionales, lo que también explica su cercanía con el paddock y, eventualmente, su vínculo con Alonso.

En este contexto, el nacimiento de su hijo marca un antes y un después en la vida de Fernando Alonso. Un cambio de rutina obligado, pero por la mejor de las razones, en medio de una temporada que sigue su curso dentro de la Fórmula 1.

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