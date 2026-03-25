Fernanda Iglesias arremetió con todo contra Cinthia Fernández por su video contra la ex de Castillo: "Siniestra"

La periodista apuntó sin filtros contra su ex compañera en televisión y compartió un fragmento del descargo de Fernández contra la ex de su pareja y se refirió a ella con términos muy duros.

"Sos siniestra, Cinthia. ¿Creés que Daniela se quiere hacer famosa? Y vos, Abby Díaz? Qué querías? Soreta"", lanzó sin vueltas la periodista desde sus historias en la red social.

No conforme con esas duras palabras, Fernanda Iglesias recordó una antigua entrevista de Fernández en televisión donde se refiría a los conflictos económicos que atravesaba con su ex Matías Defederico por sus hijas y apuntó filosa recordándole aquella experiencia personal por la que pasó: “Vos también estuviste ahí”, reflexionó.

¿Le contestará Cinthia Fernández?

fernanda iglesias contra cinthia fernandez

La fría reacción de María Fernanda Callejón por el despido de Cinthia Fernández del programa de Moria Casán

María Fernanda Callejón dejó clara su postura tras la salida de Cinthia Fernández de La mañana con Moria (El Trece) luego del tenso cruce que mantuvieron al aire hace unos días donde se dijeron de todo.

La actriz le envió un mensaje al conductor de Puro Show Matías Vázquez y allí dejó en claro que no tuvo nada que ver con la desvinculación de su compañera del ciclo.

“Es una decisión del canal y de la producción. No fue mía la decisión”, sostuvo la artista ante la salida de Cinthia Fernández del programa mañanero.

Callejón en tanto buscó despejar dudas y remarcar que su rol dentro del ciclo se mantiene intacto. “Sigo haciendo mis cosas en el programa”, afirmó.

Además se mostró respetuosa hacia el trabajo de sus colegas y evitó alimentar la polémica. “Les deseo un buen programa y yo estoy, como siempre, respondiendo lo que quiere la producción y Moria”, cerró.