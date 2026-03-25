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Todo lo que hay que saber del repechaje rumbo al Mundial 2026: formatos, cruces y cupos

A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo, aún quedan seis plazas disponibles. Cómo se reparten, qué selecciones siguen en carrera y de qué manera se definirán los últimos clasificados.

Todo lo que hay que saber del repechaje rumbo al Mundial 2026: formatos, cruces y cupos

El camino hacia el Mundial 2026 entra en su tramo final, pero todavía hay lugares vacantes. A pesar de que la Copa del Mundo comenzará el 11 de junio y contará por primera vez con 48 selecciones, aún quedan seis cupos por definirse y 22 equipos con chances de clasificarse.

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La IFAB aprobó un paquete de nuevas reglas que comenzarán a aplicarse desde julio de 2026 con el objetivo de acelerar el ritmo de los partidos, reducir la pérdida de tiempo y ampliar la intervención del VAR.

En este escenario, el repechaje aparece como la última oportunidad para varias selecciones que buscan meterse en la máxima cita del fútbol. El sistema se divide en dos grandes vías: el Repechaje Intercontinental y el Repechaje Europeo, cada uno con formatos distintos pero el mismo objetivo: completar el cuadro definitivo del torneo.

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Cómo funciona el repechaje intercontinental y qué equipos participan

El Repechaje Intercontinental reúne a seis selecciones provenientes de distintas confederaciones: dos de Centroamérica, una de Oceanía, una de África, una de Asia y una de Sudamérica. El formato establece dos llaves de tres equipos cada una, con un sistema de eliminación directa.

En cada llave, los dos equipos con peor ranking se enfrentan en una semifinal, y el ganador avanza a una final contra el mejor posicionado. Solo el vencedor de cada llave logrará la clasificación al Mundial.

En una de las llaves, Bolivia enfrentará a Surinam el jueves 26 de marzo en Monterrey. El ganador de ese cruce jugará la final ante Irak el 1 de abril, en busca de un lugar en el Grupo I, donde ya esperan Francia, Senegal y Noruega.

En la otra llave, Nueva Caledonia se medirá con Jamaica el viernes 27 de marzo en Guadalajara. El vencedor se enfrentará a la República Democrática del Congo en la final del 31 de marzo. El equipo que avance se integrará al Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Qué pasa con el repechaje europeo y cuántos equipos clasifican

Por su parte, Europa definirá a sus representantes a través de un repechaje propio con 16 selecciones. El formato se organiza en cuatro zonas, cada una con semifinales y final a partido único.

Los cruces de semifinales tendrán localía para los ocho mejores ubicados en el ranking de noviembre de 2025, mientras que las finales se jugarán en sede a sorteo. Los cuatro ganadores de cada zona obtendrán un boleto directo al Mundial.

Entre los cruces destacados aparecen Italia contra Irlanda del Norte y Gales frente a Bosnia y Herzegovina en la Zona 1, cuyo ganador se sumará al Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.

En la Zona 2, Ucrania enfrentará a Suecia y Polonia a Albania, con el objetivo de meterse en el Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez. La Zona 3 tendrá a Turquía contra Rumania y a Eslovaquia frente a Kosovo, mientras que la Zona 4 contará con Dinamarca ante Macedonia del Norte y República Checa frente a Irlanda.

Cada uno de estos cruces definirá el destino de selecciones que aún sueñan con llegar a la Copa del Mundo, en un cierre de eliminatorias que promete tensión hasta el último partido.

Con el reloj en marcha y los cupos cada vez más escasos, el repechaje se convierte en el escenario decisivo. Allí, donde no hay margen de error, se terminará de escribir la lista final de clasificados al Mundial 2026.

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