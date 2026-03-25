Todo lo que hay que saber del repechaje rumbo al Mundial 2026: formatos, cruces y cupos

En una de las llaves, Bolivia enfrentará a Surinam el jueves 26 de marzo en Monterrey. El ganador de ese cruce jugará la final ante Irak el 1 de abril, en busca de un lugar en el Grupo I, donde ya esperan Francia, Senegal y Noruega.

En la otra llave, Nueva Caledonia se medirá con Jamaica el viernes 27 de marzo en Guadalajara. El vencedor se enfrentará a la República Democrática del Congo en la final del 31 de marzo. El equipo que avance se integrará al Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Qué pasa con el repechaje europeo y cuántos equipos clasifican

Por su parte, Europa definirá a sus representantes a través de un repechaje propio con 16 selecciones. El formato se organiza en cuatro zonas, cada una con semifinales y final a partido único.

Los cruces de semifinales tendrán localía para los ocho mejores ubicados en el ranking de noviembre de 2025, mientras que las finales se jugarán en sede a sorteo. Los cuatro ganadores de cada zona obtendrán un boleto directo al Mundial.

Entre los cruces destacados aparecen Italia contra Irlanda del Norte y Gales frente a Bosnia y Herzegovina en la Zona 1, cuyo ganador se sumará al Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.

En la Zona 2, Ucrania enfrentará a Suecia y Polonia a Albania, con el objetivo de meterse en el Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez. La Zona 3 tendrá a Turquía contra Rumania y a Eslovaquia frente a Kosovo, mientras que la Zona 4 contará con Dinamarca ante Macedonia del Norte y República Checa frente a Irlanda.

Cada uno de estos cruces definirá el destino de selecciones que aún sueñan con llegar a la Copa del Mundo, en un cierre de eliminatorias que promete tensión hasta el último partido.

Con el reloj en marcha y los cupos cada vez más escasos, el repechaje se convierte en el escenario decisivo. Allí, donde no hay margen de error, se terminará de escribir la lista final de clasificados al Mundial 2026.