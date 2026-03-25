La polémica declaración del uruguayo Torreira sobre el salario de Cavani en Boca: "Se lo..."

En ese sentido, defendió la trayectoria de Cavani y consideró que su salario está justificado: “Creo que se lo tiene merecido por la carrera que hizo”. La frase rápidamente generó repercusión, sobre todo en un contexto donde el atacante no ha podido sostener continuidad por sus problemas físicos.

Además, Torreira reveló que mantiene un contacto frecuente con el delantero, quien incluso le ha manifestado su deseo de verlo vestir la camiseta de Boca. “Siempre me dice que me guarde un momento de mi carrera para venir”, contó.

Cómo está Cavani y qué se sabe de su recuperación

Mientras el debate crece afuera, Cavani continúa enfocado en su recuperación. El delantero atraviesa una lesión en la espalda producto de una hernia de disco, que lo mantiene alejado de las canchas.

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El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, brindó recientemente detalles sobre su evolución y fue cauto respecto a los plazos. “Está en una etapa de rehabilitación en la que avanza de a poco”, explicó, y aclaró que todavía no se integró plenamente a los entrenamientos del plantel.

El técnico también dejó en claro que no hay apuro en su regreso: “Cuando esté al 100% físico y técnico, recién ahí vamos a saber cuándo utilizarlo”.

La lesión se remonta a un partido ante Huracán en 2025, cuando un traumatismo lumbar derivó en la dolencia actual. Desde entonces, el proceso de recuperación ha sido progresivo.

En este escenario, las palabras de Torreira reavivaron un debate que cruza lo deportivo y lo económico. Entre el respaldo de sus colegas y la exigencia del mundo Boca, Cavani transita un momento complejo mientras busca volver a su mejor versión.