La polémica declaración del uruguayo Torreira sobre el salario de Cavani en Boca: "Se lo..."
El mediocampista uruguayo opinó sobre el salario del delantero en Boca, respaldó su trayectoria y se refirió a su difícil presente físico.
Las declaraciones de Lucas Torreira no pasaron desapercibidas. El actual jugador del Galatasaray, reconocido hincha de Boca, se metió en un tema sensible: el salario de Edinson Cavani en el club, en medio de un contexto marcado por lesiones y cuestionamientos sobre su rendimiento.
En una entrevista con el periodista Gustav Salvestrini, el mediocampista fue consultado sobre la situación del delantero y la comparación con otros futbolistas que decidieron bajarse el sueldo. Lejos de esquivar el tema, Torreira eligió respaldar a su compatriota, aunque dejó en claro que no le interesa entrar en detalles económicos.
“No voy a hablar de plata ni de cuánto gana porque es lo que menos me interesa. Lo amo a ‘Edi’, es más que un hermano para mí”, expresó, dejando en evidencia el vínculo cercano que los une.
Qué dijo Torreira sobre el sueldo de Cavani en Boca
Más allá de evitar profundizar en cifras, el uruguayo fue contundente al referirse al debate que se generó en torno al contrato del delantero. “El sueldo no depende de él, se lo paga el club”, remarcó, marcando una diferencia clave en la discusión.
En ese sentido, defendió la trayectoria de Cavani y consideró que su salario está justificado: “Creo que se lo tiene merecido por la carrera que hizo”. La frase rápidamente generó repercusión, sobre todo en un contexto donde el atacante no ha podido sostener continuidad por sus problemas físicos.
Además, Torreira reveló que mantiene un contacto frecuente con el delantero, quien incluso le ha manifestado su deseo de verlo vestir la camiseta de Boca. “Siempre me dice que me guarde un momento de mi carrera para venir”, contó.
Cómo está Cavani y qué se sabe de su recuperación
Mientras el debate crece afuera, Cavani continúa enfocado en su recuperación. El delantero atraviesa una lesión en la espalda producto de una hernia de disco, que lo mantiene alejado de las canchas.
El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, brindó recientemente detalles sobre su evolución y fue cauto respecto a los plazos. “Está en una etapa de rehabilitación en la que avanza de a poco”, explicó, y aclaró que todavía no se integró plenamente a los entrenamientos del plantel.
El técnico también dejó en claro que no hay apuro en su regreso: “Cuando esté al 100% físico y técnico, recién ahí vamos a saber cuándo utilizarlo”.
La lesión se remonta a un partido ante Huracán en 2025, cuando un traumatismo lumbar derivó en la dolencia actual. Desde entonces, el proceso de recuperación ha sido progresivo.
En este escenario, las palabras de Torreira reavivaron un debate que cruza lo deportivo y lo económico. Entre el respaldo de sus colegas y la exigencia del mundo Boca, Cavani transita un momento complejo mientras busca volver a su mejor versión.