María Becerra habló de su amistad con Tini Stoessel y disparó filosa contra otras artistas

En esa misma línea, la cantante destacó que detrás de la imagen pública de una estrella hay situaciones personales que muchas veces no se conocen. "Me da mucha bronca que lleven todo a un lugar que no es, porque es más fácil decir que una popstar tiene problemas superficiales, cuando en realidad todo es muchísimo más profundo que eso", manifestó.

Además, María fue contundente al describir a su amiga y remarcar sus valores. "Ella es una de las mejores personas que conocí en mi vida, una piba hecha y derecha que se maneja con moral en su vida. Yo sé que ella no hace las cosas mal", afirmó.

La artista también recordó lo mal que la pasó al verla sufrir por comentarios y versiones que circularon en distintos momentos. "La he pasado muy mal cuando se decían cosas muy fuertes sobre ella y ella sufría", reveló.

Sobre el rol que ocupa dentro de esa amistad, explicó: "La quiero cuidar y proteger porque siento que el mundo es muy malo. Ella es muy buena, muy sensible y siento que la debo proteger. Yo tengo un carácter muy fuerte y si algo le pasa voy y la defiendo, esa es nuestra relación".

Qué dijo María Becerra sobre los colegas con los que no tiene afinidad

Pero no todas sus declaraciones estuvieron vinculadas a Tini Stoessel. En otro tramo de la entrevista, María Becerra habló sobre las relaciones dentro del ambiente artístico y reconoció que no tiene afinidad con todos sus colegas.

"Lo que pasa con las mujeres en Argentina, en un punto está exagerado, en un punto hay versiones dando vueltas que son un cuento de fantasía", explicó. Sin embargo, también admitió que existen diferencias reales entre algunas figuras del medio.

"Sí, hay una realidad, que hay ciertas personas que estamos divididas, tenemos formas muy diferentes de pensar, de encarar la vida", señaló.

La cantante aseguró que no está dispuesta a sostener vínculos cuando no coincide con la manera de actuar de otras personas. "Yo soy de una forma y si no comparto las formas de ser de alguien más, no compro y chau. Hay gente con la que no compro y se lo digo a la cara", afirmó.

Finalmente, dejó una frase que generó repercusión entre sus seguidores: "Toda la gente que a mí no me cae bien lo sabe. Lo he hablado con ellos, con ellas y no tengo ningún drama. Yo con vos no compro, no me gusta cómo actúas, cómo te manejas, cómo sos o lo que le hiciste a tal persona".

Sin mencionar nombres, sus palabras volvieron a despertar especulaciones sobre posibles diferencias dentro del mundo del pop argentino. Sin embargo, el eje principal de su mensaje estuvo puesto en su amistad con Tini Stoessel, a quien definió como una persona fundamental en su vida.