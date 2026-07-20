Laura Esquivel felicitó a España, la cruzaron sin piedad y estalló con un contundente descargo

Cómo fue el fuerte análisis de Graciela Alfano sobre la final de Argentina y España

Graciela Alfano compartió su mirada personal sobre lo que fue la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Nueva Jersey, donde el equipo de Lionel Scaloni cayó por 1 a 0 en tiempo suplementario.

La actriz publicó un video en su cuenta de Instagram al día siguiente del encuentro, relatando las sensaciones que le dejó el partido y calificándolo como "la peor final que vio en su vida".

"Y fue el peor partido de final que vi en mi vida. Vi muchas finales, algunas ganamos, otras perdimos, nos fuimos con rabia, obvio, a nadie le gusta perder", comenzó Alfano en su análisis.

"Ahí hay una sensación fea, de bajón que va más allá del partido, y es que escuchamos las voces ajenas, esos insultos, esas calumnias", continuó en su reflexión.

La actriz profundizó en lo que, según su visión, fueron situaciones tensas que marcaron el desarrollo del juego: "Algo llegó a la cancha, la gente que se tapa la boca y vaya a saber qué dice, los codazos, las faltas que no se cobran, responder, lesionarse, generarse tarjetas... Qué juego agresivo, feo, no nuestro, todo el partido fue feo".

"No sirvió no escuchar, aprendamos. Por eso el bajón de hoy. Somos subcampeones pero escuchamos voces ajenas y fue con mucha agresividad", aseguró Alfano.

Y cerró con un mensaje dirigido al flamante campeón: "España: no te felicito, no jugaste como campeón, provocaste, que lo disfrutes".