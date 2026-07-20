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Laura Esquivel felicitó a España, la cruzaron sin piedad y estalló con un contundente descargo

Laura Esquivel quedó envuelta en una fuerte polémica tras felicitar a España por el Mundial 2026. Su descargo.

20 jul 2026, 19:37
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LAURA ESQUIVEL 4
LAURA ESQUIVEL 4

Lo que comenzó como un simple mensaje de felicitación tras la final del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una inesperada polémica para Laura Esquivel. La actriz utilizó sus redes sociales para celebrar el título de España, pero su publicación provocó una fuerte reacción entre muchos usuarios argentinos, que no tardaron en cuestionarla.

Todo se originó a partir de una historia de Instagram que compartió minutos después de la consagración del seleccionado español frente a la Argentina. Allí, Esquivel expresó su alegría por el triunfo con un mensaje que rápidamente comenzó a viralizarse. “Felicidades querida España. Estoy muy feliz por ustedes. Lxs adoro”, escribió, acompañando el texto con emojis de la bandera española y corazones rojos.

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La publicación generó una catarata de comentarios negativos de parte de seguidores que no entendieron su gesto hacia el equipo que acababa de derrotar a la Selección Argentina. Sin embargo, lejos de quedarse en silencio, la actriz decidió responder públicamente a las críticas. “Nunca le falté el respeto con nada en mis redes”, afirmó con firmeza.

Más adelante, explicó que la situación no fue un hecho aislado vinculado únicamente a la final del torneo, sino que los cuestionamientos se repitieron durante toda la competencia cada vez que realizó publicaciones relacionadas con los encuentros. “Me llama la atención la cantidad de mensajes superagresivos que estoy recibiendo de un montón de países. No solo hoy, sino siempre que mi país jugaba”, agregó cuestionando el nivel de violencia en las respuestas.

Cómo fue el fuerte análisis de Graciela Alfano sobre la final de Argentina y España

Graciela Alfano compartió su mirada personal sobre lo que fue la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Nueva Jersey, donde el equipo de Lionel Scaloni cayó por 1 a 0 en tiempo suplementario.

La actriz publicó un video en su cuenta de Instagram al día siguiente del encuentro, relatando las sensaciones que le dejó el partido y calificándolo como "la peor final que vio en su vida".

"Y fue el peor partido de final que vi en mi vida. Vi muchas finales, algunas ganamos, otras perdimos, nos fuimos con rabia, obvio, a nadie le gusta perder", comenzó Alfano en su análisis.

"Ahí hay una sensación fea, de bajón que va más allá del partido, y es que escuchamos las voces ajenas, esos insultos, esas calumnias", continuó en su reflexión.

La actriz profundizó en lo que, según su visión, fueron situaciones tensas que marcaron el desarrollo del juego: "Algo llegó a la cancha, la gente que se tapa la boca y vaya a saber qué dice, los codazos, las faltas que no se cobran, responder, lesionarse, generarse tarjetas... Qué juego agresivo, feo, no nuestro, todo el partido fue feo".

"No sirvió no escuchar, aprendamos. Por eso el bajón de hoy. Somos subcampeones pero escuchamos voces ajenas y fue con mucha agresividad", aseguró Alfano.

Y cerró con un mensaje dirigido al flamante campeón: "España: no te felicito, no jugaste como campeón, provocaste, que lo disfrutes".

     

 

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