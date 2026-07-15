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El sorpresivo acercamiento entre Antonela Roccuzzo y un ex Gran Hermano en medio del festejo de Argentina

En LAM mostraron un video de un ex Gran Hermano abrazando a Antonela Roccuzzo durante los festejos y explicaron el inesperado vínculo entre ambos.

15 jul 2026, 22:31
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ANTONELA ROCCUZZO
ANTONELA ROCCUZZO

La emoción por el Mundial 2026 dejó imágenes inolvidables dentro y fuera de la cancha. Entre los festejos que llamaron la atención apareció una escena protagonizada por Antonela Roccuzzo, que mostraron en LAM (América TV) y sorprendió a todos por la presencia de un ex Gran Hermano.

Durante el programa, Pepe Ochoa adelantó que había descubierto a un famoso junto a la esposa de Lionel Messi en el palco durante los festejos. "Veo una persona que estaba en el palco con Antonela Messi, ella abraza una persona y al lado de esa persona había un famoso que no lo van a poder creer", comenzó diciendo a modo de enigmático. "Es una persona que fue muy famoso en un momento", contó y agregó: "Estuvo en un reality y le fue muy bien".

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Minutos después, Ángel de Brito reveló de quién se trataba y mostró las imágenes que generaron sorpresa entre los panelistas del ciclo. "Pepe Ochoa descubrió este hallazgo y ahora nos va a explicar la historia del ganador de Gran Hermano, Bam Bam, abrazándose con Antonela Roccuzzo vaya a saber por qué", contó el conductor.

Ante la sorpresa, Ochoa explicó que detrás de esa imagen habría una relación de amistad y una conexión previa. "Al parecer son íntimos amigos", contó Ochoa.

Además, Karina Iavícoli se comunicó con Bam Bam y compartió la respuesta que recibió del exconcursante, quien explicó cómo surgió el vínculo con el entorno de Lionel Messi. "Sí, estoy acá, tenemos amigos de Rosario en común con Leo, una locura todo", leyó la panelista.

Cómo fue la extrema reacción de Antonela Roccuzzo luego de que Argentina le ganara a Inglaterra

Antonela Roccuzzo no pudo contener las lágrimas en la tribuna del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta mientras seguía la heroica remontada de la Selección Argentina frente a Inglaterra, en la semifinal del Mundial 2026.

El conjunto de Lionel Scaloni, que había comenzado en desventaja, logró revertir el marcador con el tanto de Enzo Fernández para el 1-1 y el gol de Lautaro Martínez, tras la asistencia de Messi, que selló el 2-1 definitivo en los últimos minutos.

La esposa del capitán argentino se mostró visiblemente emocionada en el cierre del encuentro, cuando el equipo consiguió sobreponerse a la adversidad y asegurar su lugar en la final. Con esta victoria, Messi disputará su tercera definición de una Copa del Mundo, esta vez frente a España, el próximo domingo en Nueva Jersey.

Como ocurre en cada cita trascendental de la Selección, Antonela acompañó desde el estadio junto a sus hijos, reafirmando el apoyo constante que brinda a Messi en los momentos más decisivos de su carrera deportiva.

     

 

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