El sorpresivo acercamiento entre Antonela Roccuzzo y un ex Gran Hermano en medio del festejo de Argentina

Además, Karina Iavícoli se comunicó con Bam Bam y compartió la respuesta que recibió del exconcursante, quien explicó cómo surgió el vínculo con el entorno de Lionel Messi. "Sí, estoy acá, tenemos amigos de Rosario en común con Leo, una locura todo", leyó la panelista.

Cómo fue la extrema reacción de Antonela Roccuzzo luego de que Argentina le ganara a Inglaterra

Antonela Roccuzzo no pudo contener las lágrimas en la tribuna del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta mientras seguía la heroica remontada de la Selección Argentina frente a Inglaterra, en la semifinal del Mundial 2026.

El conjunto de Lionel Scaloni, que había comenzado en desventaja, logró revertir el marcador con el tanto de Enzo Fernández para el 1-1 y el gol de Lautaro Martínez, tras la asistencia de Messi, que selló el 2-1 definitivo en los últimos minutos.

La esposa del capitán argentino se mostró visiblemente emocionada en el cierre del encuentro, cuando el equipo consiguió sobreponerse a la adversidad y asegurar su lugar en la final. Con esta victoria, Messi disputará su tercera definición de una Copa del Mundo, esta vez frente a España, el próximo domingo en Nueva Jersey.

Como ocurre en cada cita trascendental de la Selección, Antonela acompañó desde el estadio junto a sus hijos, reafirmando el apoyo constante que brinda a Messi en los momentos más decisivos de su carrera deportiva.