Sofi Martínez volvió a sorprender a Messi: la frase que generó una mirada cómplice del capitán

Foto Messi: Reuter

Qué dijo Messi a Sofi Martínez

En la entrevista que Lionel Messi le brindó a Sofi Martínez para Telefe luego de la victoria ante Inglaterra, el capitán argentino dejó en claro toda su emoción por haber alcanzado una nueva final del mundo. Con la tranquilidad que lo caracteriza, destacó el enorme esfuerzo del equipo, la importancia del rival y la manera en la que la Selección Argentina logró quedarse con un triunfo histórico.

"Todas las finales son especiales. Cada una tiene su cuota de especial, diferente, muy lindo poder vivirlo otra vez. Jugar tres finales lo hicieron muy pocos y, más como se dio todo el Mundial, el partido de hoy, el rival, ganarlo de la manera en que lo ganamos...", expresó Messi, todavía con la emoción a flor de piel tras el encuentro.

Además, el capitán se refirió al significado especial que tuvo enfrentar a Inglaterra y al clima que se vivió desde antes del inicio del partido: "Si bien habíamos dicho que era un partido de fútbol, en el himno empezamos a sentir cosas especiales, sin dejar de lado que era un partido de fútbol. La gente de Argentina quería esta alegría, no quería perder contra Inglaterra, y nosotros lo vivimos de esa manera. Pudimos dejarlos afuera y jugar una nueva final del mundo".

A la hora de hablar del presente del grupo, el delantero resaltó la confianza que siempre tuvo en sus compañeros y el espíritu del plantel: "Disfrutar al máximo como lo estoy haciendo, la gente también. Nunca dejé de creer en este grupo porque sé de lo que son capaces. Sabía que, cuando estamos juntos, sacamos de donde no tenemos".

Por último, Messi contó cómo atraviesa este momento junto a sus seres queridos y reveló la emoción de compartir una nueva instancia histórica con su familia. "Estoy disfrutando con mis hijos, mujer, familia. Recién estuve hablando con mi mamá, papá, hermanos, tíos", expresó ante la consulta de la periodista sobre cómo les contaría a sus nietos todo lo que está viviendo. Una respuesta que mostró el costado más íntimo del capitán argentino en una etapa que podría sumar otro capítulo inolvidable a su carrera.