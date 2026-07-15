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Sofi Martínez volvió a sorprender a Messi: la frase que generó una mirada cómplice del capitán

Sofi Martínez volvió a tener un momento destacado en una entrevista con Lionel Messi durante el Mundial 2026, luego del emocionante triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por la semifinal. Qué le dijo.

15 jul 2026, 22:19
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Sofi Martínez volvió a sorprender a Messi: la frase que generó una mirada cómplice del capitán

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Luego del histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, Sofi Martínez volvió a protagonizar uno de esos momentos que quedan en la memoria de los hinchas. La periodista, una presencia habitual en las entrevistas con Lionel Messi, tuvo la oportunidad de dialogar con el capitán en una charla cargada de emoción, análisis y también un toque de complicidad.

El diez habló sobre la importancia de alcanzar una nueva final del mundo, el camino recorrido por el equipo durante el torneo y la ilusión de volver a disputar el partido más importante del fútbol. Sin embargo, la entrevista también tuvo un instante más distendido cuando Sofi le propuso completar una de las canciones que se convirtió en un verdadero himno para los argentinos durante el Mundial.

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Con una sonrisa, la periodista le dejó la frase servida: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de...". Messi, entre risas, se sumó y respondió: "Por la última de Leo", una referencia que desató la alegría de los fanáticos y se transformó rápidamente en una de las postales más comentadas de la celebración argentina.

Nuevamente, ambos dejaron en evidencia la buena onda y la complicidad que existe entre ellos, luego de las críticas y rumores que surgieron alrededor de su vínculo.

Foto Messi: Reuter

Qué dijo Messi a Sofi Martínez

En la entrevista que Lionel Messi le brindó a Sofi Martínez para Telefe luego de la victoria ante Inglaterra, el capitán argentino dejó en claro toda su emoción por haber alcanzado una nueva final del mundo. Con la tranquilidad que lo caracteriza, destacó el enorme esfuerzo del equipo, la importancia del rival y la manera en la que la Selección Argentina logró quedarse con un triunfo histórico.

"Todas las finales son especiales. Cada una tiene su cuota de especial, diferente, muy lindo poder vivirlo otra vez. Jugar tres finales lo hicieron muy pocos y, más como se dio todo el Mundial, el partido de hoy, el rival, ganarlo de la manera en que lo ganamos...", expresó Messi, todavía con la emoción a flor de piel tras el encuentro.

Además, el capitán se refirió al significado especial que tuvo enfrentar a Inglaterra y al clima que se vivió desde antes del inicio del partido: "Si bien habíamos dicho que era un partido de fútbol, en el himno empezamos a sentir cosas especiales, sin dejar de lado que era un partido de fútbol. La gente de Argentina quería esta alegría, no quería perder contra Inglaterra, y nosotros lo vivimos de esa manera. Pudimos dejarlos afuera y jugar una nueva final del mundo".

A la hora de hablar del presente del grupo, el delantero resaltó la confianza que siempre tuvo en sus compañeros y el espíritu del plantel: "Disfrutar al máximo como lo estoy haciendo, la gente también. Nunca dejé de creer en este grupo porque sé de lo que son capaces. Sabía que, cuando estamos juntos, sacamos de donde no tenemos".

Por último, Messi contó cómo atraviesa este momento junto a sus seres queridos y reveló la emoción de compartir una nueva instancia histórica con su familia. "Estoy disfrutando con mis hijos, mujer, familia. Recién estuve hablando con mi mamá, papá, hermanos, tíos", expresó ante la consulta de la periodista sobre cómo les contaría a sus nietos todo lo que está viviendo. Una respuesta que mostró el costado más íntimo del capitán argentino en una etapa que podría sumar otro capítulo inolvidable a su carrera.

     

 

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