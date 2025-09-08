La polémica frase de Sebastián Beccacece antes del partido entre Ecuador y la Selección Argentina

Cómo cambió el estilo de Ecuador con Beccacece

La historia reciente de la Tri estuvo marcada por la fortaleza que representa la altura de Quito, con clasificaciones mundialistas en 2002, 2006, 2014 y 2022. Sin embargo, Beccacece buscó darle una identidad más versátil al equipo, animándose a competir en el llano ante potencias de la región.

El entrenador destacó además la recuperación de piezas clave. Entre ellas, la vigencia de Enner Valencia, que convirtió cinco goles en ocho partidos y se despedirá de las Eliminatorias con un registro histórico: 46 tantos con la camiseta nacional, cifra que lo consolida como máximo artillero del país.

“También ensamblamos un sistema defensivo con el que en once partidos se recibió solo dos goles. Pudimos darle continuidad a esa solidez, que la seguimos desarrollando, pero hay muchas cosas más que seguir trabajando”, explicó Beccacece.

¿Cómo influyó la sanción del TAS en el camino de Ecuador?

El DT recordó que Ecuador inició estas Eliminatorias con una desventaja significativa: menos tres puntos, debido a la sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el caso Byron Castillo. Pese a ese obstáculo, el equipo logró encaminar su clasificación a la Copa del Mundo 2026 con antelación, cumpliendo el primer gran objetivo del ciclo.

“Estamos convencidos de que hicimos una gran eliminatoria. Más allá de todo lo que falta, se consolidaron bases importantes para lo que viene”, subrayó el técnico argentino.

La Selección argentina, el último gran reto

La Albiceleste, campeona del mundo y líder de la clasificación, llega a la última fecha con el boleto asegurado y un rendimiento que la posiciona como la selección más sólida del continente. Para Ecuador, el partido se presenta como una oportunidad de medir fuerzas, ratificar su crecimiento y, como expresó Beccacece, romper una racha adversa frente a uno de los rivales más difíciles.

La Tri, ya clasificada, buscará despedirse de las Eliminatorias con una actuación que reafirme lo construido durante el proceso. Y en ese objetivo, el desafío de enfrentar a Lionel Messi y compañía se convierte en una motivación extra para el plantel.