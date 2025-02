La reacción de Colapinto cuando le preguntaron por su vida amorosa, la "China" y la fama

El piloto argentino, que llegó a Alpine tras su paso por Williams, detalló el proceso que lo llevó a esta nueva etapa: “Las primeras cuatro o cinco carreras tuve buenos resultados, había muchos equipos interesados y llamadas constantes a mis mánagers y gente de Williams. Después se fueron perdiendo un par y quedó Alpine como la opción ideal y la que me daba más oportunidades de tener una butaca en el futuro”.

Colapinto también destacó el orgullo que siente al haber sido elegido por Flavio Briatore, figura histórica de la F1. “Para mí es un honor y un orgullo enorme. Le dije a Flavio que para mí, que me estuviera llamando para cerrar el acuerdo, fue un honor. Él encontró a Schumi (Michael Schumacher), fue el que creó a (Fernando) Alonso... Por ahora no se equivocó”.

Respecto a su adaptación en Alpine, explicó: “Este primer mes que estuve trabajando fue muy positivo, aprendí un montón de cosas. Traigo de Williams cosas diferentes, del sistema, volante, set up, y la idea es ponerlas juntas. Ver qué tiene uno mejor que el otro”.

Colapinto, la fama y su romance con la China Suárez

Al ser consultado sobre su romance con la actriz que lo llevó a estar en boca de todos: “A mí por suerte no me afectó. Obviamente que soy muy chico… siento que es fácil criticar cuando no estuviste en una situación así. Cuando crecés tan de golpe, dejás de ser un pibe normal de 18 años y te empieza a conocer la gente, es complicado manejarlo".

"Cuando cometés errores, lo importante es aprender de ellos. Soy un deportista y no me gustó que se hablara de mi vida privada cuando se tendría que hablar del deporte”, concluyó.