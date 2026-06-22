Cocina, suite y detalles de lujo: cómo es por dentro el avión privado de Messi

El avión cuenta con conexión wi-fi, dos baños completamente equipados, ducha, microondas, horno, refrigerador y una cocina totalmente equipada. En tanto, la suite con baño incluido está ubicada en la parte trasera con una puera corrediza que divide con el otro sector.

El avión que fue fabricado en 2004 cuenta con una autonomía de casi 11 mil kilómetros, lo que permite realizar largas distancias, por lo que Messi realizó varias modificaciones estéticas de la original para una mayor comodidad.

Antonela Roccuzzo y su particular mensaje a Messi en la previa al partido de Argentina contra Austria

Antonela Roccuzzo reaccionó en las redes a unas fotos de Messi antes del segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y llamó la atención por una particular coincidencia.

El futbolista subió una serie de imágenes de los entrenamientos previo al partido y la rosarina le comentó la publicación con un "Te amo" junto a dos corazones rojos, lo que motivó miles de respuestas de los seguidores.

Pero lo que más llamó la atención en varios usuarios fue que tras el primer partido y victoria con goleada incluida de la Selección Argentina frente a Argelia, donde Messi convirtió tres goles y fue la gran figura del partido, Antonela Roccuzzo comentó el posteo de una manera muy similar.

"Cómo te amo", expresaba por entonces Roccuzzo junto a dos corazones tras ese mensaje a pura felicidad del futbolista por el auspicioso arranque en el Mundial 2026.

Muchos usuarios en redes tomaron este gesto virtual de ella tan idéntico entre sí, más allá de los buenos deseos para su pareja y el equipo, como una especie de cábala y nuevo ritual que puede estar naciendo para todo el Mundial 2026.