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La revelación sobre la salud de Leclerc tras su fuerte accidente: ¿Podrá correr en Madrid?

El piloto monegasco se fue de pista en la curva de la "parabólica" antes de la recta principal. Chocó a toda velocidad contra el muro de contención y destruyó su Ferrari.

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El brutal accidente en Monza y la salud de Charles Leclerc

El brutal accidente en Monza y la salud de Charles Leclerc, piloto de Ferrari. (Foto: A24.com)

Charles Leclerc pasó como un misil a la salida de la curva de la “Parabólica”. Perdió el control de su Ferrari cuando iba en el cuarto lugar, al final de la segunda vuelta. Su auto quedó oculto entre los neumáticos del muro de contención, lo que generó preocupación por el piloto monegasco debido a la intensidad del impacto. Se lo vio rápidamente dejar su máquina. Luego se quedó sentado durante un largo rato al costado de la zona de seguridad. Y ahí comenzó la preocupación.

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Se supo que el médico que lo revisó de inmediato comprobó una alteración en la visión del joven piloto. Había perdido temporalmente la visión en uno de sus ojos. Afortunadamente, fue un episodio pasajero, aunque mantuvo la preocupación por el estado de salud del piloto de Ferrari.

Leclerc, de 28 años, escribió en las redes: “El cuello estaba bien, fue sólo la visión un poco al principio. El ojo derecho no me daba una gran visión, pero ahora está todo bien”, y quiso llevar tranquilidad a los tifosi: “Después de eso, un poco de dolor aquí y allá, lo que es normal después de un accidente así, pero nada más”.

Sin embargo, su estado de salud seguirá en observación. “Creo que todavía tendré que hacerme bastantes controles adicionales, que tenemos que realizar de mi lado, probablemente esta noche y mañana, para asegurarnos de que esté completamente bien para Madrid”, reveló.

Uno de los principales inconvenientes es que, en sólo cinco días, Leclerc debería estar otra vez en el auto número 16 de la casa de Maranello. Además, hay una gran expectativa mundial porque será la presentación del circuito de Madrid de Fórmula 1: Madring, un nombre que juega con las palabras “Madrid” y “ring” (anillo, en inglés), una denominación utilizada para varios autódromos, como el de Hungría.

Por lo tanto, Charles Leclerc enfrentará al menos dos controles más para comprobar que está al ciento por ciento de cara a la cita en la capital española.

La Ferrari de Leclerc pegó contra un muro y se destruyó en Monza. (Foto: Gentileza Motorsport)

La Ferrari de Leclerc pegó contra un muro y se destruyó en Monza. (Foto: Gentileza Motorsport)

Charles Leclerc: “Al principio la vista me daba algunos problemas”

Temor, tranquilidad, preocupación. Así se puede resumir lo que se vivió en el autódromo de Monza y por televisión. Cuando la Ferrari se despistó y se incrustó en el muro de contención, hubo mucho temor por la suerte del piloto. Salió muy rápido de los restos del auto rojo, sepultado entre los neumáticos, y eso trajo tranquilidad. Sin embargo, la preocupación se instaló cuando Leclerc se quedó sentado, casi inmóvil, en un área de seguridad.

Primero dio la imagen de estar desconsolado. Al llegar el equipo de médicos, se vieron claramente las pruebas a las que fue sometido de inmediato y que algo no estaba bien. Leclerc respondía, pero el problema era otro. Perdió momentáneamente la visión del ojo derecho. Eso puede suceder por una conmoción en el cerebro producto del impacto a gran velocidad.

Los médicos revisan en el lugar a Charles Leclerc y notan que algo no estaba bien con sus cuadro general de salud. (foto: Gentileza Motorsport)

Los médicos revisan en el lugar a Charles Leclerc y notan que algo no estaba bien con sus cuadro general de salud. (foto: Gentileza Motorsport)

Entonces, Leclerc fue conducido a la sala de emergencias para controles más rigurosos. Afortunadamente, en poco tiempo - según relató el piloto - la visión plena regresó. Aunque no terminó todo allí. Leclerc lleva varios controles desde el momento del accidente. Tiene dos más previstos, entre este lunes y el martes. Se lo evaluará nuevamente por completo no solo la vista sino también el cuello, el cerebro, sus reflejos y su estado general de salud.

Leclerc tiene pocos días para recuperarse por completo y correr en el nuevo circuito de Madrid. (Foto: Madring)

Leclerc tiene pocos días para recuperarse por completo y correr en el nuevo circuito de Madrid. (Foto: Madring)

Luego de Monza, el estreno del circuito de Madrid

Luego de la pausa del verano europeo, la Fórmula 1 recuperó su vértigo habitual. Y esto implica que no hay descanso. Tras Monza, llega el próximo domingo un estreno: el circuito de Madrid. Además, como es nuevo, los pilotos deben dar muchas vueltas para conocer todos sus secretos. ¿Podrá estar en condiciones Leclerc para cumplir con el rigor de “familiarizarse con la pista”? Nunca se puede dar ventajas, pero en un circuito desconocido, mucho menos.

Se viene otro gran premio de la Fórmula 1 y con pista a estrenar. Charles Leclerc espera los resultados de las pruebas médicas. Quiere y cree que podrá correr el próximo domingo. En realidad, ya el jueves debe estar en Madrid, dentro de pocos días. Por eso el piloto de Ferrari no quiere dar un paso en falso. “Debería ser así (tener el alta médica), pero es mejor ser prudentes”, señaló con total razón.

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