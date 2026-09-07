El arbitraje, bajo sospecha: la mala gestión de Beligoy quedó al descubierto tras otra fecha polémica

Sin embargo, hasta tanto eso suceda, las polémicas y cuestionamientos se acumulan fecha tras fecha a partir de los fallos arbitrales. Específicamente este fin de semana, hubo varios partidos que se caracterizaron por las polémicas y que dejaron distintas declaraciones de los protagonistas. En ese sentido, uno de los más duros fue Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, quien luego de la derrota por 3-1 ante River, apuntó contra Nicolás Ramírez, árbitro del encuentro y contra el propio Beligoy.

"Sí, hablé con los jugadores. ¿Cómo me voy después del partido? Voy a tratar de decirlo con prudencia. Estoy muy caliente, obviamente, por el arbitraje. El único motivo, no es con los jugadores, que la verdad jugaron un partidazo; no es con el rival, que la verdad jugó un partidazo; pero el árbitro es un bandido. Así lo digo, con todas las letras", comenzó Vila.

"Si miramos la Copa Argentina, lo que hizo, que es de público conocimiento, no hace falta que lo diga yo. Además, cómo dirigió hoy, donde inclinó la cancha todo el tiempo para un solo lado. No quiero que nos dirija más, él y el jefe de los árbitros, Beligoy, que es otro bandido", agregó Vila.

Daniel Vila sobre Nicolás Ramírez: "El árbitro es un bandido. Si miramos la Copa Argentina, que es de público conocimiento, y cómo inclinó la cancha, no quiero que nos dirija más".



AM 910

APP: La Red

https://t.co/AGhrR6YvR9

YouTube: Radio La Red



@radionihuil pic.twitter.com/wCrtw6LiYy — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) September 7, 2026

La semana pasada, quien se había expresado en un tono similar fue Nicolás Russo, presidente de Lanús, luego de la derrota por 1-0 ante Boca. A partir de una jugada en la que Pablo Dóvalo decidió solo amonestar a Leonel Flores por un planchazo a Sasha Marcich, el dirigente granate estalló contra Beligoy.

“Beligoy cumplió un ciclo, lleva muchos años en su cargo. Siempre tuve buena relación, pero tiene que haber un cambio. Hay cosas que no van más. Nosotros no nos vamos de la AFA, pero la relación con Lanús va a cambiar y se va a plantear desde otro ámbito", expresó.

NICOLÁS RUSSO: “LA RELACIÓN DE LANÚS CON LA AFA VA A CAMBIAR”



El presidente de Lanús dialogó con @gustavohlopez y anticipó que a partir de ahora el vínculo entre el "Granate" y la Asociación del Fútbol Argentino será distinto. pic.twitter.com/Iy73pnmXmR — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) September 2, 2026

Cuáles fueron las polémicas del fin de semana

River - Independiente Rivadavia

Árbitro: Nicolás Ramírez

Nicolás Ramírez amonestó a cuatro jugadores de la Lepra en el primer tiempo: Matías Fernández, Álex Arce, Iván Villalba y José Florentín; luego, en el segundo, se sumó a la lista Leonard Costa, por protestar. Mientras tanto, en el Millonario solo vieron la tarjeta amarilla dos jugadores:Nicolás Otamendi y Lucas Martínez Quarta.

Además, el conjunto local se vio beneficiado por un penal sancionado a los 28 minutos de la primera etapa en una jugada que tuvo como protagonistas a Costa y a Ángel Correa. Cuando Correa se detiene para volver hacia atrás siente un toque del defensor leproso y no dudó en caer al suelo.

Ya en la segunda parte, en el minuto 38, Otamendi cruzó fuerte a Luis Sequeira y como el ex jugador de la Selección argentina tenía tarjeta amarilla todo indicaba que vería la segunda y sería expulsado. No obstante, Ramírez solo sancionó tiro libre.

Belgrano-Huracán

Árbitro: Luis Lobo Medina

El empate 1-1 entre Belgrano y Huracán, disputado en Alberdi, tuvo como una de sus escenas principales la anulación de un gol del conjunto visitante. Cuando el encuentro todavía estaba 0-0, Jordy Caicedo convirtió con una gran definición, pero el tanto fue invalidado luego de una extensa revisión del VAR.

El trazado utilizado para determinar el fuera de juego generó cuestionamientos. La imagen muestra que el cuerpo del defensor de Belgrano aparece adelantado respecto del punto del pie sobre el que fue colocada la línea.

El partido, además, terminó con otra situación decisiva: Belgrano tuvo un penal en la última jugada, pero no pudo convertirlo y debió conformarse con el empate.

Gimnasia de Mendoza-Boca

Árbitro: Darío Herrera

En el partido entre Gimnasia de Mendoza y Boca también hubo una intervención polémica del VAR. La tecnología anuló el que hubiera significado el 2-2 del conjunto mendocino, aunque finalmente el Lobo consiguió marcar sobre el cierre para quedarse con un resultado agónico.

Ignacio Sabatini aparece prácticamente en línea con Nicolás Figal y Facundo Herrera en el momento de la acción. La ubicación de la cámara, sin embargo, no permite establecer con suficiente claridad si existía una posición adelantada.

Darío Herrera, árbitro del partido entre Gimnasia de Mendoza y Boca (Foto: archivo).

Racing-Atlético Tucumán

Árbitro: Pablo Echavarría

La última de las jugadas que alimentó el debate ocurrió en Avellaneda, donde Atlético Tucumán derrotó 2-1 a Racing con un gol sobre el final.

Ramiro Ruiz Rodríguez convirtió el tanto decisivo, aunque inicialmente el asistente había señalado posición adelantada. La jugada fue revisada por el VAR y el trazado terminó determinando que el atacante estaba habilitado cuando recibió el pase de Compagnucci.

Sin embargo, la imagen volvió a generar dudas. A simple vista, Ruiz Rodríguez parece encontrarse por delante de la línea de la pelota, incluso tomando como referencia la marca del área chica.

Gimnasia LP-Tigre

Árbitro: Daniel Zamora

Sancionó dos penales a favor del equipo platense que generaron dudas y múltiples protestas de los visitantes.

En una de las jugadas que terminó en penal, Felipe Zenobio y Lucas Janson fueron a buscar una pelota y chocaron como consecuencia natural de la propia acción de juego. Sin embargo, Zamora interpretó que el arquero de Tigre se había llevado por delante al jugador de Gimnasia y marcó penal.

La decisión generó la protesta de los jugadores de Tigre, quienes reclamaban que en la secuencia de la acción, la pelota no solo ya había sido rechazada, sino que el contacto entre Zenobio y Janson se produjo como parte de la inercia de la jugada.