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La reacción de Flavio Briatore al noveno puesto de Franco Colapinto en Monza

El argentino terminó noveno en el Gran Premio de Italia y sumó dos puntos para Alpine después de caer hasta el puesto 16.

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La reacción de Flavio Briatore al noveno puesto de Franco Colapinto en el GP de Italia

La reacción de Flavio Briatore al noveno puesto de Franco Colapinto en el GP de Italia

Franco Colapinto protagonizó una importante recuperación en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y cerró su paso por Monza con dos puntos para Alpine. El argentino había llegado a quedar relegado hasta el puesto 16 después de un despiste, pero consiguió avanzar nuevamente hasta finalizar noveno.

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Su desempeño fue valorado especialmente por Flavio Briatore, jefe de Alpine, quien destacó la capacidad del piloto argentino para recuperarse y volver a la zona de puntos. “Franco manejó de manera brillante para remontar y sumar puntos muy valiosos para el equipo”, expresó al analizar el rendimiento de la escudería durante el fin de semana.

De una gran largada al despiste

Colapinto había comenzado la carrera desde el séptimo lugar, la mejor posición de partida que consiguió hasta el momento en la Fórmula 1. En los primeros momentos de la competencia mostró un buen ritmo y llegó a avanzar hasta ubicarse entre los tres primeros. Sin embargo, después del reinicio perdió el control de su Alpine al pisar la parte sucia de la pista y terminó en la leca.

El incidente tuvo un fuerte impacto en su posición y lo hizo caer hasta el puesto 16. Desde allí, el argentino tuvo que iniciar una nueva remontada para intentar recuperar el terreno perdido.

Con el avance de las vueltas, Colapinto consiguió superar a varios rivales y recuperar posiciones hasta volver a ingresar en el grupo que entrega puntos. Finalmente, recibió la bandera a cuadros en el noveno lugar.

La carrera tuvo además un condimento especial para el argentino: fue la primera vez que pudo utilizar en competencia las actualizaciones que Alpine incorporó a su monoplaza, después de las mejoras introducidas por el equipo durante las últimas carreras.

Qué dijo Briatore sobre la actuación de Colapinto

Más allá del error que lo obligó a remontar, Briatore realizó un balance positivo del trabajo de Alpine en Monza y destacó la evolución que viene mostrando el equipo. “Este fin de semana ha sido positivo para el equipo”, sostuvo el italiano, quien también resaltó la pole position conseguida el sábado y los puntos obtenidos durante la carrera.

Según explicó, Alpine logró reducir la diferencia con Racing Bulls en el campeonato y las mejoras incorporadas al auto permitieron que la escudería se mostrara más competitiva.

“Éramos conscientes de lo que era alcanzable hoy y, en última instancia, el resultado refleja de forma justa nuestro ritmo en distancia de Gran Premio”, señaló Briatore.

El jefe del equipo también elogió el desempeño general de sus dos pilotos y destacó especialmente la actuación del argentino después del despiste.

Ambos pilotos hicieron un trabajo fantástico durante todo el fin de semana”, afirmó, antes de remarcar nuevamente la recuperación de Colapinto: “Franco manejó de manera brillante para remontar y sumar puntos muy valiosos para el equipo”.

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