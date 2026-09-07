La reacción de Flavio Briatore al noveno puesto de Franco Colapinto en Monza

Con el avance de las vueltas, Colapinto consiguió superar a varios rivales y recuperar posiciones hasta volver a ingresar en el grupo que entrega puntos. Finalmente, recibió la bandera a cuadros en el noveno lugar.

La carrera tuvo además un condimento especial para el argentino: fue la primera vez que pudo utilizar en competencia las actualizaciones que Alpine incorporó a su monoplaza, después de las mejoras introducidas por el equipo durante las últimas carreras.

Qué dijo Briatore sobre la actuación de Colapinto

Más allá del error que lo obligó a remontar, Briatore realizó un balance positivo del trabajo de Alpine en Monza y destacó la evolución que viene mostrando el equipo. “Este fin de semana ha sido positivo para el equipo”, sostuvo el italiano, quien también resaltó la pole position conseguida el sábado y los puntos obtenidos durante la carrera.

Según explicó, Alpine logró reducir la diferencia con Racing Bulls en el campeonato y las mejoras incorporadas al auto permitieron que la escudería se mostrara más competitiva.

“Éramos conscientes de lo que era alcanzable hoy y, en última instancia, el resultado refleja de forma justa nuestro ritmo en distancia de Gran Premio”, señaló Briatore.

El jefe del equipo también elogió el desempeño general de sus dos pilotos y destacó especialmente la actuación del argentino después del despiste.

“Ambos pilotos hicieron un trabajo fantástico durante todo el fin de semana”, afirmó, antes de remarcar nuevamente la recuperación de Colapinto: “Franco manejó de manera brillante para remontar y sumar puntos muy valiosos para el equipo”.