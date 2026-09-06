El River de Ponzio le ganó 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental

Un primer tiempo con pocas situaciones y ventaja para River

El partido comenzó con River intentando asumir el protagonismo, aunque le costó transformar la posesión en oportunidades claras.

La primera chance llegó a los nueve minutos, cuando un centro desde la derecha encontró a Sebastián Driussi, quien conectó de cabeza buscando el segundo palo, pero sin la suficiente potencia para inquietar al arquero rival.

El encuentro se hizo trabado y con pocas situaciones de peligro hasta que, cerca de la media hora, apareció la acción que cambió el marcador.

Leonard Costa derribó a Ángel Correa dentro del área y el árbitro sancionó penal. Montiel se hizo cargo de la ejecución y, con un remate bajo y al medio, venció a Nicolás Bolcato para poner el 1-0.

Antes del descanso, River tuvo otra oportunidad importante. Correa llegó hasta el fondo por la derecha y metió un pase atrás para Thiago Almada, cuyo remate fue despejado sobre la línea por Alejo Osella.

River salió con otra intensidad y encontró el segundo gol

El complemento mostró un partido completamente diferente.

River adelantó sus líneas, aceleró la circulación y comenzó a encontrar espacios a través de las asociaciones entre sus mediocampistas. En pocos minutos, el equipo de Ponzio acumuló varias situaciones para ampliar la diferencia.

Almada dejó mano a mano a Correa con un pase filtrado, pero Bolcato salió rápidamente y logró quedarse con la pelota.

Poco después, Correa volvió a aparecer dentro del área tras un córner ejecutado rápidamente y probó al primer palo. Otra vez respondió el arquero de Independiente Rivadavia.

La sociedad entre Correa y Almada siguió generando peligro. Una pared entre ambos terminó con un remate del ex San Lorenzo que se fue por encima del travesaño.

El segundo gol llegó a los ocho minutos. Después de una nueva intervención de Bolcato ante un disparo de Almada, Galván apareció para capturar el rebote y definir con el borde interno de su pie derecho, colocando la pelota contra un rincón.

River ganaba 2-0 y atravesaba su mejor momento de la tarde.

Independiente Rivadavia reaccionó y volvió a meterse en partido

La Lepra mendocina no se rindió y comenzó a adelantarse sobre el campo de River.

Álex Arce tuvo dos oportunidades de cabeza que exigieron a Santiago Beltrán. El arquero respondió en ambas, incluida una intervención sobre su poste derecho.

Pero a los 22 minutos el delantero paraguayo finalmente consiguió el descuento.

César Florentín bajó un centro pasado y Arce apareció dentro del área chica para definir cruzado y establecer el 2-1.

El gol modificó nuevamente el desarrollo y la visita estuvo cerca de alcanzar el empate. Apenas un minuto después, Leonardo Sequeira recibió afuera del área, tuvo espacio para sacar un potente derechazo y estrelló la pelota contra el travesaño.

Galván apareció otra vez para cerrar el partido

Cuando Independiente Rivadavia comenzaba a empujar en busca de la igualdad, River volvió a encontrar espacios.

A los 34 minutos, Tomás Galván volvió a ser protagonista. El mediocampista inició una gran jugada individual, se asoció con Lucas Beltrán y terminó sacando un remate desde afuera del área que se metió en el ángulo izquierdo de Bolcato.

El 3-1 liquidó las aspiraciones de la visita y coronó una actuación individual destacada de Galván, que fue decisivo con sus dos goles.

Después de un primer tiempo en el que River había mostrado poco, el equipo consiguió cambiar completamente su imagen en el complemento y terminó llevándose una victoria que le permite seguir sumando en el Clausura.

Cuándo vuelve a jugar River

Por la próxima fecha del torneo, River visitará a Atlético Tucumán el sábado 12 de septiembre desde las 17.30.

Independiente Rivadavia también jugará ese día: recibirá a Aldosivi desde las 14.45.