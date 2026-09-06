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El posteo de Franco Colapinto tras el GP de Italia: contó el problema mecánico que lo afectó

El argentino terminó noveno en el Gran Premio de Italia después de un despiste que lo hizo perder varias posiciones. Tras la carrera contó qué problema tuvo el auto y destacó el trabajo de Alpine durante el fin de semana.

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El posteo de Franco Colapinto tras el GP de Italia: contó el problema mecánico que lo afectó
El posteo de Franco Colapinto tras el GP de Italia: contó el problema mecánico que lo afectó

Franco Colapinto cerró un domingo de sensaciones encontradas en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El argentino consiguió remontar hasta el noveno puesto y sumó dos puntos para Alpine, pero quedó con la sensación de que el resultado podría haber sido mucho mejor después del despiste que sufrió durante la carrera.

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Luego de bajarse del auto, el piloto argentino recurrió a sus redes sociales para hacer un balance de lo ocurrido en Monza. Allí explicó que tuvo dificultades con el piso del Alpine y reconoció su frustración por una oportunidad que, hasta el momento del error, parecía encaminada a terminar con un resultado destacado.

Día durísimo por lo que podría haber sido”, escribió Colapinto en Instagram. Sin embargo, también puso en valor la recuperación que consiguió durante la competencia y destacó el trabajo realizado por todo el equipo.

Colapinto contó qué pasó con su Alpine

El argentino había protagonizado un comienzo de carrera muy prometedor. Después de largar séptimo, llegó a ubicarse en el tercer lugar, pero un despiste lo hizo retroceder hasta las últimas posiciones.

A partir de allí comenzó una remontada que le permitió volver a meterse en zona de puntos. Colapinto explicó que el auto sufrió un problema relacionado con el piso, que ya no estaba funcionando como esperaba, aunque igualmente consiguió avanzar posiciones hasta terminar noveno.

Buena remontada con el piso que no quería más para sumar unos puntos”, expresó el piloto.

Más allá de la bronca por lo sucedido, también destacó el rendimiento general de Alpine durante el fin de semana, especialmente después de que Pierre Gasly consiguiera la pole position en la clasificación.

“Muy orgulloso de lo que conseguimos este finde como equipo”, señaló Colapinto en su publicación.

El mensaje de Colapinto después de la carrera

El piloto argentino reconoció que terminó la competencia molesto por el resultado, pero aseguró que ya estaba enfocado en la próxima fecha.

Un poquito caliente postcarrera, pero ya estoy flama”, escribió, antes de agradecer nuevamente el apoyo que recibe de sus seguidores.

Colapinto también dejó claro que el objetivo ya está puesto en la próxima carrera: “Con todo a Madrid”, cerró.

El mensaje llegó después de una carrera en la que el argentino terminó visiblemente emocionado. Al bajarse del Alpine, se mostró entre lágrimas por la oportunidad que consideraba que había dejado escapar.

Briatore respaldó a Colapinto tras el noveno puesto

En medio de la frustración del argentino, Flavio Briatore destacó la actuación que tuvo para recuperarse después del error.

El jefe de Alpine valoró especialmente la remontada y consideró que Colapinto consiguió sumar puntos importantes para la escudería.

Franco realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos muy valiosos para el equipo”, sostuvo Briatore.

El respaldo también llegó desde la propia escudería. Alpine publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido al piloto argentino: “¡Qué carrera, Franco!”.

El resultado final permitió que el equipo sumara con sus dos autos: Gasly terminó séptimo después de haber largado desde la pole, mientras que Colapinto cerró la competencia en el noveno lugar.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

La actividad de la Fórmula 1 continuará la próxima semana con el Gran Premio de España, que se disputará en Madrid.

La competencia tendrá actividad desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre en el Circuito Internacional “Madring”.

Colapinto llegará a la próxima fecha después de haber sumado dos puntos en Monza y con el objetivo de dejar atrás el error que le impidió pelear por un resultado todavía más importante.

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