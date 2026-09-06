El posteo de Franco Colapinto tras el GP de Italia: contó el problema mecánico que lo afectó

A partir de allí comenzó una remontada que le permitió volver a meterse en zona de puntos. Colapinto explicó que el auto sufrió un problema relacionado con el piso, que ya no estaba funcionando como esperaba, aunque igualmente consiguió avanzar posiciones hasta terminar noveno.

“Buena remontada con el piso que no quería más para sumar unos puntos”, expresó el piloto.

Más allá de la bronca por lo sucedido, también destacó el rendimiento general de Alpine durante el fin de semana, especialmente después de que Pierre Gasly consiguiera la pole position en la clasificación.

“Muy orgulloso de lo que conseguimos este finde como equipo”, señaló Colapinto en su publicación.

El mensaje de Colapinto después de la carrera

El piloto argentino reconoció que terminó la competencia molesto por el resultado, pero aseguró que ya estaba enfocado en la próxima fecha.

“Un poquito caliente postcarrera, pero ya estoy flama”, escribió, antes de agradecer nuevamente el apoyo que recibe de sus seguidores.

Colapinto también dejó claro que el objetivo ya está puesto en la próxima carrera: “Con todo a Madrid”, cerró.

El mensaje llegó después de una carrera en la que el argentino terminó visiblemente emocionado. Al bajarse del Alpine, se mostró entre lágrimas por la oportunidad que consideraba que había dejado escapar.

Briatore respaldó a Colapinto tras el noveno puesto

En medio de la frustración del argentino, Flavio Briatore destacó la actuación que tuvo para recuperarse después del error.

El jefe de Alpine valoró especialmente la remontada y consideró que Colapinto consiguió sumar puntos importantes para la escudería.

“Franco realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos muy valiosos para el equipo”, sostuvo Briatore.

El respaldo también llegó desde la propia escudería. Alpine publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido al piloto argentino: “¡Qué carrera, Franco!”.

El resultado final permitió que el equipo sumara con sus dos autos: Gasly terminó séptimo después de haber largado desde la pole, mientras que Colapinto cerró la competencia en el noveno lugar.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

La actividad de la Fórmula 1 continuará la próxima semana con el Gran Premio de España, que se disputará en Madrid.

La competencia tendrá actividad desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre en el Circuito Internacional “Madring”.

Colapinto llegará a la próxima fecha después de haber sumado dos puntos en Monza y con el objetivo de dejar atrás el error que le impidió pelear por un resultado todavía más importante.