Boca define su equipo para enfrentar a San Pablo: la decisión de Arruabarrena con Paredes

“Viene de una prolongada actividad y cuando los partidos son intensos como los estamos teniendo, es normal que un jugador sienta el cansancio, pero está bien”, sostuvo.

El equipo que prepara Arruabarrena para la Copa Sudamericana

Con Paredes nuevamente disponible, el entrenador analiza varios cambios respecto del equipo que jugó ante Gimnasia de Mendoza.

En la defensa, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco aparecen como candidatos a regresar a la formación inicial después de haber descansado.

La mitad de la cancha también tendrá modificaciones. Santiago Ascacibar y Paredes volverían a la titularidad, mientras que Tomás Belmonte completaría el mediocampo.

Más adelantado se ubicaría Alan Velasco, mientras que todavía resta definir quién ocupará el lugar restante en el ataque.

La duda está entre Leonel Flores y Sebastián Villa, que competirán por acompañar a Miguel Merentiel, quien se perfila para volver a ser el delantero centro.

De esta manera, el equipo que tiene en mente Arruabarrena sería:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

Milton Delgado no llega al partido de ida

Una de las bajas confirmadas para el duelo internacional será Milton Delgado.

El mediocampista sufrió una distensión muscular antes del encuentro contra Racing y tiene por delante un período estimado de recuperación de 21 días.

Delgado no fue convocado para enfrentar a Gimnasia y tampoco estará disponible para el primer cruce contra San Pablo.

Arruabarrena ya anticipó que el objetivo es que pueda reaparecer en el encuentro de vuelta.

“La idea es que Milton Delgado esté para el segundo partido. Hablaremos mañana y veremos las sensaciones”, explicó el entrenador.

Así, Boca se prepara para el desafío internacional con una noticia alentadora en el mediocampo: Paredes está recuperado y todo indica que volverá a ser titular en La Bombonera.