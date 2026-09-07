En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana

Boca define su equipo para enfrentar a San Pablo: la decisión de Arruabarrena con Paredes

El Xeneize ya dejó atrás el empate ante Gimnasia de Mendoza y prepara la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Arruabarrena prepara varios cambios para la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Banner Seguinos en google DESK
Boca define su equipo para enfrentar a San Pablo: la decisión de Arruabarrena con Paredes

Boca define su equipo para enfrentar a San Pablo: la decisión de Arruabarrena con Paredes

Boca dejó atrás rápidamente el empate ante Gimnasia de Mendoza y ya tiene la mirada puesta en uno de los compromisos más importantes de la temporada. Este martes recibirá a San Pablo en La Bombonera, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y Rodolfo Arruabarrena prepara una formación con mayoría de sus habituales titulares.

Leé también Preocupación en Boca por Leandro Paredes: qué tiene el capitán y cuándo podría volver a jugar
preocupacion en boca por leandro paredes: que tiene el capitan y cuando podria volver a jugar

Entre las principales novedades aparece Leandro Paredes, quien volvería desde el comienzo después de haber sido preservado en el último encuentro. El mediocampista había sufrido una contractura durante el partido ante Vélez y, aunque integró el banco frente a Gimnasia, el entrenador decidió no utilizarlo para evitar riesgos.

La evolución fue favorable y Paredes se entrenó con normalidad, por lo que está en condiciones de regresar ante San Pablo. “Fue al banco por una necesidad. Se está recuperando bien, ayer entrenó bien. Si no, no lo llevo al banco”, había explicado Arruabarrena luego del empate.

El técnico también había señalado que el cuidado del futbolista estaba relacionado con la cantidad de partidos y la exigencia que venía acumulando.

“Viene de una prolongada actividad y cuando los partidos son intensos como los estamos teniendo, es normal que un jugador sienta el cansancio, pero está bien”, sostuvo.

El equipo que prepara Arruabarrena para la Copa Sudamericana

Con Paredes nuevamente disponible, el entrenador analiza varios cambios respecto del equipo que jugó ante Gimnasia de Mendoza.

En la defensa, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco aparecen como candidatos a regresar a la formación inicial después de haber descansado.

La mitad de la cancha también tendrá modificaciones. Santiago Ascacibar y Paredes volverían a la titularidad, mientras que Tomás Belmonte completaría el mediocampo.

Más adelantado se ubicaría Alan Velasco, mientras que todavía resta definir quién ocupará el lugar restante en el ataque.

La duda está entre Leonel Flores y Sebastián Villa, que competirán por acompañar a Miguel Merentiel, quien se perfila para volver a ser el delantero centro.

De esta manera, el equipo que tiene en mente Arruabarrena sería:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

Milton Delgado no llega al partido de ida

Una de las bajas confirmadas para el duelo internacional será Milton Delgado.

El mediocampista sufrió una distensión muscular antes del encuentro contra Racing y tiene por delante un período estimado de recuperación de 21 días.

Delgado no fue convocado para enfrentar a Gimnasia y tampoco estará disponible para el primer cruce contra San Pablo.

Arruabarrena ya anticipó que el objetivo es que pueda reaparecer en el encuentro de vuelta.

La idea es que Milton Delgado esté para el segundo partido. Hablaremos mañana y veremos las sensaciones”, explicó el entrenador.

Así, Boca se prepara para el desafío internacional con una noticia alentadora en el mediocampo: Paredes está recuperado y todo indica que volverá a ser titular en La Bombonera.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Copa Sudamericana
Notas relacionadas
Vélez reclamó a la AFA por la "alineación indebida" de Boca y exigió la clasificación en la Copa Argentina
A Boca se lo empataron sobre el final y terminó 2-2 con Gimnasia en Mendoza por el Torneo Clausura
Números récord: las imponentes estadísticas de Boca en las definiciones por penales

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar