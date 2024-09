La SORPRESIVA frase de Mario Kempes sobre Lautaro Martínez: "Vale más que..."

El campeón del Mundial de Argentina 1978 también minimizó la preocupación que podría generar la falta de goles de Lautaro en el arranque de la nueva temporada de la Serie A. Según Kempes, esta sequía es solo temporal y no debería ser motivo de alarma. "No hay que asustarse si aún no ha marcado en la nueva Serie A. Es cuestión de tiempo, ha demostrado que sabe persistir en los momentos en los que el balón no entra. Eso le pasa a todo el mundo. Y cuando se desbloquee, tal vez ya no se detenga. Sólo hay que entender el momento", añadió el exjugador, confiado en que el Toro volverá a encontrarse con el gol pronto.

Además de sus comentarios sobre Lautaro, Kempes también se refirió al caso de Paulo Dybala, otro de los destacados en la Albiceleste. Kempes elogió la decisión de la Joya de rechazar una millonaria oferta de Arabia Saudita para continuar su carrera en Europa, resaltando la importancia de la pasión por el juego más allá del dinero. "En el fútbol no sólo hay dinero, y para Paulo había mucho. Es maravilloso que la pasión aún prevalezca. Y, quizás, también el amor por la selección, porque habría perdido la camiseta más importante si hubiera abandonado el fútbol europeo", concluyó Kempes.

Con estos elogios y el respaldo de una figura tan emblemática como Kempes, Lautaro Martínez se prepara para asumir un rol protagónico en el ataque argentino en un partido crucial ante Chile, donde buscará no solo anotar, sino también consolidar su estatus como uno de los mejores delanteros del mundo.