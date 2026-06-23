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Ángel de Brito recordó un detalle que confirma la versión de Wanda Nara sobre Icardi: "Cuando fueron..."

En LAM, Ángel de Brito rememoró una situación del pasado que respaldaría lo dicho por Wanda Nara sobre Mauro Icardi.

23 jun 2026, 22:33
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wanda, de brito e icardi
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En Sálvese quien pueda (América TV), Wanda Nara sorprendió con una confesión poco feliz de Mauro Icardi sobre el país en el que reside. Según afirmó, al futbolista “no le gusta Turquía, ni los turcos, ni la liga”, y fue ella quien lo impulsó a sumarse al Galatasaray.

Más tarde en LAM (América TV), Ángel de Brito recordó un episodio que reforzaría lo dicho por Wanda. “Más allá de lo que piensen de Wanda, de cómo es y lo que dice, recuerdo cuando fueron a Olga, Mauro y Wanda -hoy lo recordó todo el mundo en las redes- él reconoció que fue a Turquía a instancias de Wanda Nara. Que ella fue la que dijo: ‘Vamos a Turquía, tenés que jugar acá, hay buena guita acá’”, contó el conductor.

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A la charla se sumó Pepe Ochoa, quien aportó contexto sobre la elección de ese destino futbolístico. “Acá Yanina lo contaba. Generalmente utilizan esos países porque hay ligas interesantes de mucha plata, o sea, no es ni el París Saint-Germain ni los clubes más importantes, pero Mauro ahí podía, en dos, tres años, hacer una guita y retirarse bien, ya que no lo iba a poder hacer en otro lado”, explicó.

El debate se encendió cuando De Brito consultó a las angelitas si Wanda había estado bien o mal al revelar lo que piensa Icardi de los turcos. “Estuvo mal”, opinaron algunas. Karina Iavícoli agregó: “Si eso es verdad, que nadie lo sabe, incomprobable, es parte de la intimidad que ellos compartían en ese momento”.

Por su parte, Pilar Smith puso el foco en las consecuencias. “Perjudica también a sus hijas, porque lo que está más cerca para el futuro de Mauro es renegociar con Turquía, con el Galatasaray”, señaló.

Cuál fue la determinante estrategia de Ana Rosenfeld tras la audiencia de Mauro Icardi y Wanda Nara

En Lape Club Social (América TV), Ana Rosenfeld se refirió al conflicto que mantienen Mauro Icardi y Wanda Nara en torno al pago de la cuota alimentaria.

La letrada explicó que las partes no lograron avanzar hacia un entendimiento. “No hubo acuerdo”, señaló con firmeza al ser consultada. Aunque evitó dar detalles específicos, dejó definiciones contundentes sobre el tema.

“No podemos decir lo que pasó porque es confidencial, pero sí les puedo decir que no hubo acuerdo. Yo soy pro pago de la cuota alimentaria. No puedo admitir que una persona solvente no pague la cuota alimentaria”, expresó, marcando su postura.

Rosenfeld adelantó que solicitaron una medida judicial para restringir la salida del país de Icardi debido a los incumplimientos. “Nosotros pedimos la no salida del país, pero eso todavía no está resuelto. Esperemos que la Justicia sea para Mauro Icardi igual que para cualquier cuidadano”, subrayó.

La representante de Wanda también respondió a los dichos de Lara Piro, quien insinuó que ella tendría un vínculo con el juez de la causa. “No tengo ninguna relación con el juez. Creo que la doctora hay un camino que no conoció que es el colegio de abogados”, contestó, tajante.

Finalmente, Rosenfeld reafirmó su posición. “Esperamos que la Justicia avance, dicte sentencia y que esto sea un caso testigo. La cuota alimentaria es sagrada. No encuentro otra respuesta posible”, concluyó.

     

 

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