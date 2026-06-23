Ángel de Brito recordó un detalle que confirma la versión de Wanda Nara sobre Icardi: "Cuando fueron..."

Por su parte, Pilar Smith puso el foco en las consecuencias. “Perjudica también a sus hijas, porque lo que está más cerca para el futuro de Mauro es renegociar con Turquía, con el Galatasaray”, señaló.

Cuál fue la determinante estrategia de Ana Rosenfeld tras la audiencia de Mauro Icardi y Wanda Nara

En Lape Club Social (América TV), Ana Rosenfeld se refirió al conflicto que mantienen Mauro Icardi y Wanda Nara en torno al pago de la cuota alimentaria.

La letrada explicó que las partes no lograron avanzar hacia un entendimiento. “No hubo acuerdo”, señaló con firmeza al ser consultada. Aunque evitó dar detalles específicos, dejó definiciones contundentes sobre el tema.

“No podemos decir lo que pasó porque es confidencial, pero sí les puedo decir que no hubo acuerdo. Yo soy pro pago de la cuota alimentaria. No puedo admitir que una persona solvente no pague la cuota alimentaria”, expresó, marcando su postura.

Rosenfeld adelantó que solicitaron una medida judicial para restringir la salida del país de Icardi debido a los incumplimientos. “Nosotros pedimos la no salida del país, pero eso todavía no está resuelto. Esperemos que la Justicia sea para Mauro Icardi igual que para cualquier cuidadano”, subrayó.

La representante de Wanda también respondió a los dichos de Lara Piro, quien insinuó que ella tendría un vínculo con el juez de la causa. “No tengo ninguna relación con el juez. Creo que la doctora hay un camino que no conoció que es el colegio de abogados”, contestó, tajante.

Finalmente, Rosenfeld reafirmó su posición. “Esperamos que la Justicia avance, dicte sentencia y que esto sea un caso testigo. La cuota alimentaria es sagrada. No encuentro otra respuesta posible”, concluyó.