A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Lapidario

La tajante postura de Marley sobre Flor Peña y su continuidad en Luzu TV: "Veremos cómo..."

Tras varios días de silencio, Marley habló en LAM y se refirió al escándalo que sacudió a Flor Peña luego de que anunciara por error la falsa muerte de Jorge Messi, una situación que terminó con su desvinculación de Luzu TV.

23 jun 2026, 22:46
Banner seguínos en google Primicias Ya
La tajante postura de Marley sobre Flor Peña y su continuidad en Luzu TV: Veremos cómo...

La tajante postura de Marley sobre Flor Peña y su continuidad en Luzu TV: "Veremos cómo..."

La tajante postura de Marley sobre Flor Peña y su continuidad en Luzu TV: Veremos cómo...

La tajante postura de Marley sobre Flor Peña y su continuidad en Luzu TV: "Veremos cómo..."

La polémica que se generó tras la difusión de una información falsa de parte de Florencia Peña sobre la salud de Jorge Messi continúa teniendo repercusiones. Flor Peña quedó envuelta en un fuerte escándalo luego de anunciar erróneamente el fallecimiento del padre de Lionel Messi durante una emisión de Luzu TV.

Aunque la actriz pidió disculpas públicamente apenas advirtió el error, las consecuencias no tardaron en llegar. Con el correr de las horas se confirmó el final de El Show del Verano y también la desvinculación del equipo que formaba parte del ciclo. En paralelo, Fernando Burlando, abogado de Flor, aseguró que la conductora tendría herramientas legales para avanzar contra la empresa si así lo decidiera y recordó que "podría iniciar una demanda si quisiera".

Leé también

Se supo qué decisión tomó Marley tras el despido de Florencia Peña de Luzu TV

Se supo qué decisión tomó Marley tras el despido de Florencia Peña de Luzu TV

En medio de la fuerte repercusión que generó la salida, una de las voces más esperadas era la de Marley, quien compartía la conducción de El Show del Verano con la actriz. Sin embargo, el conductor, que actualmente se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial para Telefe, había optado por mantenerse al margen de la polémica y no realizar declaraciones públicas sobre lo sucedido.

Ese silencio no pasó inadvertido y alimentó versiones sobre un posible distanciamiento entre ambos. De hecho, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que Florencia habría quedado especialmente afectada por la falta de respaldo de quien considera uno de sus amigos más cercanos. "Nos dijeron que la relación estaba dañada", aseguró el periodista al referirse al vínculo entre los conductores tras el escándalo que derivó en el final del ciclo.

El conductor le respondió, firme, desde Estados Unidos: "Sin Flor no hay show del verano". "La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema", aseguró. El periodista le preguntó por su vínculo directo con Peña y él expresó fríamente: "Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto".

Qué dijo Flor Peña tras su salida de Luzu TV

Las consecuencias por la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi continúan generando repercusiones. Luego del error ocurrido durante una transmisión en vivo, Flor Peña decidió romper el silencio y comunicar públicamente una determinación que impactó de lleno en su futuro profesional dentro de Luzu TV.

La conductora compartió un extenso mensaje en sus redes sociales, donde asumió responsabilidades por lo sucedido y confirmó que no continuará formando parte de la señal de streaming. Su decisión llegó horas después de que Nico Occhiato difundiera un comunicado oficial explicando las medidas adoptadas por la empresa tras el episodio que generó una fuerte controversia.

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", comenzó expresando su arrepentimiento por el impacto que tuvo la falsa información y se dirigió especialmente al entorno del capitán argentino.

Más adelante, Flor explicó cómo recibió el dato que terminó compartiendo al aire y dejó en claro que, pese a las circunstancias, decidió hacerse cargo de lo ocurrido. "Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo, como chequeada por cucaracha por la producción del programa, y yo confié. Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu TV. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Marley Florencia Peña

Lo más visto