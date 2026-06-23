La tajante postura de Marley sobre Flor Peña y su continuidad en Luzu TV: "Veremos cómo..."

El conductor le respondió, firme, desde Estados Unidos: "Sin Flor no hay show del verano". "La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema", aseguró. El periodista le preguntó por su vínculo directo con Peña y él expresó fríamente: "Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto".

Qué dijo Flor Peña tras su salida de Luzu TV

Las consecuencias por la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi continúan generando repercusiones. Luego del error ocurrido durante una transmisión en vivo, Flor Peña decidió romper el silencio y comunicar públicamente una determinación que impactó de lleno en su futuro profesional dentro de Luzu TV.

La conductora compartió un extenso mensaje en sus redes sociales, donde asumió responsabilidades por lo sucedido y confirmó que no continuará formando parte de la señal de streaming. Su decisión llegó horas después de que Nico Occhiato difundiera un comunicado oficial explicando las medidas adoptadas por la empresa tras el episodio que generó una fuerte controversia.

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", comenzó expresando su arrepentimiento por el impacto que tuvo la falsa información y se dirigió especialmente al entorno del capitán argentino.

Más adelante, Flor explicó cómo recibió el dato que terminó compartiendo al aire y dejó en claro que, pese a las circunstancias, decidió hacerse cargo de lo ocurrido. "Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo, como chequeada por cucaracha por la producción del programa, y yo confié. Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu TV. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".