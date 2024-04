Las contundentes declaraciones del presidente de Peñarol tras los incidentes ante Rosario Central: "Era una..."

Ruglio también protestó por el trato recibido por la policía santafesina hacia los hinchas de Peñarol. "Nos sacaron a dar una vuelta por todo Rosario. Estando a 12 cuadras del estadio nos hicieron llegar 20 minutos tarde", afirmó.

En cuanto al incidente con la piedra que impactó en Olivera, Ruglio narró: "Agarré la piedra rápido y la gente de Central se me viene encima". Afortunadamente, el jugador no sufrió lesiones graves, y la doctora de Conmebol lo revisó en el momento, descartando huesos rotos.

image.png

"Ver lo que habían tenido que vivir, que las vallas cayeron desde arriba, y después cuando los jugadores van a saludar a la hinchada recibir una piedra de ese tamaño... Fue una locura. Veremos ahora", expresó el presidente de Peñarol. Y añadió: "Hay que tener dos días en el fútbol para saber que esas vallas iban a volar a la gente".

"Son más cosas de las Copas de los 80 o 90, o los 70, que Peñarol las supo jugar de esa manera. En tiempos de ahora no debería correr", declaró Ruglio. Por otra parte, prefirió no hacer declaraciones sobre la sanción que le correspondería a Central: "Es cuestión de Conmebol y autoridades. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros queremos ver es qué pusieron en el informe y lo que nos tocó vivir, lo que le tocó vivir a Maxi. En los tiempos que corren es una locura. Le pasó a un centímetro del ojo. Son cosas que no deberían pasar. Se la tiró a ocho metros y de frente, sin un alambrado ni nada. No deberían pasar en estas épocas. No soy yo quien tiene que poner las penas ni multas".

El presidente de Peñarol calificó los acontecimientos como "una locura", lamentando lo vivido por los hinchas y los jugadores. Reconoció que hubo "manotazos típicos de un túnel" pero afirmó que la situación no escaló más allá. "Ahora vamos a ver los informes de los veedores de Conmebol y, en base a ellos, haremos nuestro descargo", concluyó.

El comunicado de Rosario Central tras los incidentes

El Club Atlético Rosario Central informa que está presentando este viernes 5 de abril de 2024 una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación a los fines del esclarecimiento de los hechos de público conocimiento y búsqueda de los responsables.

A tales fines, nuestra institución cuenta con material de video y fotográfico. Además, continúa revisando las cámaras de seguridad y controles de accesos a efectos de identificar lo antes posible a aquellos simpatizantes, tanto de la parcialidad local como de la visitante, que hubieran incitado y/o protagonizado incidentes y/o actos de violencia.

Rosario Central es damnificado por lo ocurrido e irá hasta las últimas consecuencias contra los responsables por los daños generados.

Asimismo, nuestra Comisión Directiva aplicará el derecho de admisión a los implicados en los disturbios con su posterior denuncia ante el Tribunal de Disciplina, y consecuente apertura del sumario administrativo que derivará en la expulsión en caso de tratarse de un asociado.