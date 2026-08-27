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Las Leonas están en la final del Mundial: vencieron 1-0 a Australia y van por el título ante Países Bajos

El seleccionado argentino femenino de hockey se impuso 1-0 con un gol de Julieta Jankunas. Jugará el partido decisivo el sábado para sumar un nuevo título.

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Las Leonas están en la final del Mundial de Hockey 2026 y buscarán volver a conquistar el título después de superar por 1-0 a Australia en las semifinales. El único gol del encuentro lo marcó Julieta Jankunas en el último cuarto. La Selección argentina femenina, dirigida por Fernando Ferrara, mantiene el invicto en el torneo que se disputa en Países Bajos y Bélgica.

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Argentina se impuso en un partido cerrado ante las australianas y consiguió el pasaje al encuentro decisivo, donde deberá enfrentar a Países Bajos, que en la otra semifinal derrotó 1-0 a Bélgica. “Nos lo merecemos. Estamos muy contentas. Estamos en la final, a eso vinimos”, celebró Juli Jankunas después de la clasificación, en diálogo con ESPN.

De esta manera, Las Leonas quedaron a un solo partido de volver a levantar el trofeo más importante del hockey internacional.

El camino de Las Leonas hasta la final del Mundial de Hockey 2026

La Argentina construyó una campaña prácticamente perfecta y llegó invicta a la final del Mundial de Hockey 2026.

En la primera fase integró el Grupo B, donde debutó con un triunfo por 3-2 frente a Alemania. Luego venció 2-0 a Escocia y empató 1-1 contra Estados Unidos, resultados que le permitieron avanzar a la siguiente instancia.

En la segunda fase, Argentina arrastró el resultado obtenido frente a Alemania y volvió a mostrar su fortaleza. Las Leonas derrotaron 3-0 a España y empataron ante Bélgica, resultados con los que terminaron como líderes del Grupo F y consiguieron el boleto a las semifinales.

Allí apareció Australia como el último obstáculo antes de la definición. En otro encuentro de máxima exigencia, Argentina ganó 1-0 y selló su clasificación a la gran final. Ahora, el seleccionado de Fernando Ferrara deberá enfrentar a Países Bajos por el título mundial.

Argentina le gan&oacute; 1-0 a Australia (Foto: AP)

Argentina le ganó 1-0 a Australia (Foto: AP)

Argentina vs. Países Bajos: la final femenina del Mundial de Hockey 2026

Países Bajos consiguió su lugar en la definición después de vencer 1-0 a Bélgica en la primera semifinal femenina.

Argentina hizo lo propio frente a Australia por idéntico resultado, por lo que Las Leonas y Países Bajos definirán al campeón del Mundial de Hockey 2026.

Los resultados de las semifinales femeninas fueron:

  • Países Bajos 1-0 Bélgica
  • Argentina 1-0 Australia

Los Leones también van por la final del Mundial

La Selección argentina masculina también se encuentra entre los cuatro mejores equipos del torneo. Los Leones enfrentarán a Alemania este viernes 28 de agosto, en busca de un lugar en la definición.

El seleccionado dirigido por Lucas Rey terminó segundo tanto en el Grupo A como en el Grupo E de la segunda fase, en ambos casos por detrás de Países Bajos.

Las semifinales masculinas quedaron programadas de la siguiente manera:

  • Países Bajos vs. España: viernes 28 de agosto a las 13, en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.
  • Alemania vs. Argentina: viernes 28 de agosto a las 15.30, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Dónde ver en vivo a Las Leonas y Los Leones en el Mundial de Hockey 2026

Los partidos de Las Leonas y Los Leones en el Mundial de Hockey 2026 se pueden seguir en vivo por televisión a través de ESPN y vía streaming mediante Disney+ Premium.

Además, los usuarios de Flow, Telecentro Play y DGO pueden acceder a la señal deportiva mediante sus respectivos servicios.

En pocas palabras

  • Las Leonas: Con gol de Julieta Jankunas, el seleccionado argentino venció 1-0 a Australia.
  • Final Mundial Hockey: Jugarán el sábado ante Países Bajos por el título.
  • Contexto del partido: El equipo nacional, dirigido por Fernando Ferrara, se mantiene invicto en el torneo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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