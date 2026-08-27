Las Leonas están en la final del Mundial: vencieron 1-0 a Australia y van por el título ante Países Bajos

El camino de Las Leonas hasta la final del Mundial de Hockey 2026

La Argentina construyó una campaña prácticamente perfecta y llegó invicta a la final del Mundial de Hockey 2026.

En la primera fase integró el Grupo B, donde debutó con un triunfo por 3-2 frente a Alemania. Luego venció 2-0 a Escocia y empató 1-1 contra Estados Unidos, resultados que le permitieron avanzar a la siguiente instancia.

En la segunda fase, Argentina arrastró el resultado obtenido frente a Alemania y volvió a mostrar su fortaleza. Las Leonas derrotaron 3-0 a España y empataron ante Bélgica, resultados con los que terminaron como líderes del Grupo F y consiguieron el boleto a las semifinales.

Allí apareció Australia como el último obstáculo antes de la definición. En otro encuentro de máxima exigencia, Argentina ganó 1-0 y selló su clasificación a la gran final. Ahora, el seleccionado de Fernando Ferrara deberá enfrentar a Países Bajos por el título mundial.

Argentina le ganó 1-0 a Australia (Foto: AP)

Argentina vs. Países Bajos: la final femenina del Mundial de Hockey 2026

Países Bajos consiguió su lugar en la definición después de vencer 1-0 a Bélgica en la primera semifinal femenina.

Argentina hizo lo propio frente a Australia por idéntico resultado, por lo que Las Leonas y Países Bajos definirán al campeón del Mundial de Hockey 2026.

Los resultados de las semifinales femeninas fueron:

Países Bajos 1-0 Bélgica

Argentina 1-0 Australia

Los Leones también van por la final del Mundial

La Selección argentina masculina también se encuentra entre los cuatro mejores equipos del torneo. Los Leones enfrentarán a Alemania este viernes 28 de agosto, en busca de un lugar en la definición.

El seleccionado dirigido por Lucas Rey terminó segundo tanto en el Grupo A como en el Grupo E de la segunda fase, en ambos casos por detrás de Países Bajos.

Las semifinales masculinas quedaron programadas de la siguiente manera:

Países Bajos vs. España: viernes 28 de agosto a las 13, en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

viernes 28 de agosto a las 13, en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos. Alemania vs. Argentina: viernes 28 de agosto a las 15.30, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Dónde ver en vivo a Las Leonas y Los Leones en el Mundial de Hockey 2026

Los partidos de Las Leonas y Los Leones en el Mundial de Hockey 2026 se pueden seguir en vivo por televisión a través de ESPN y vía streaming mediante Disney+ Premium.

Además, los usuarios de Flow, Telecentro Play y DGO pueden acceder a la señal deportiva mediante sus respectivos servicios.