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Los increíbles viajes de la mamá de Tini Stoessel que levantan polvareda en medio del escándalo

Se conocieron detalles de la vida excéntrica y de lujos de Martina, la mamá de Tini Stoessel. Enorme revuelo en las redes.

27 ago 2026, 18:21
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En medio del fuerte conflicto familiar que atraviesa Tini Stoessel por el manejo de su patrimonio, un tuit volvió a poner el foco sobre su entorno más cercano. Un usuario de X compartió una grabación de pantalla del perfil de Instagram de Mariana, la mamá de la cantante, donde se pueden ver las historias destacadas de sus viajes por el mundo.

En las capturas aparecen imágenes de sus recorridos por Los Ángeles, Praga, París e Ibiza, entre otras ciudades, lo que rápidamente generó repercusión entre los usuarios que siguen de cerca el escándalo familiar.

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La viralización de estas historias no es un dato menor: se da justo en medio de la auditoría que Tini habría ordenado para investigar cómo se manejaron sus ingresos durante años de carrera. Según trascendió en los últimos días, la artista habría descubierto movimientos económicos que desconocía, vinculados a su padre, Alejandro Stoessel, y a distintas personas de su entorno.

En ese contexto, los lujosos destinos que muestra el perfil de Mariana alimentaron las sospechas de quienes ya venían siguiendo de cerca las versiones sobre el círculo íntimo de la cantante y su relación con el dinero.

El escándalo que envuelve a los Stoessel no se limita a la figura de Alejandro: en las últimas horas también circularon versiones sobre el nivel de vida de Fran, hermano de Tini, y ahora la atención se corrió hacia los viajes de su madre. Mientras tanto, la artista continuaría avanzando con la revisión de sus cuentas, sociedades y propiedades para determinar con precisión qué patrimonio le pertenece y quiénes tuvieron participación en su manejo a lo largo de los años.

¿Qué decía Tini Stoessel en el pasado sobre el manejo del dinero?

En medio del revuelo por el reclamo millonario de Tini Stoessel a su padre, se viralizó en redes una vieja entrevista con Clarín en la que la cantante hablaba de su relación con el dinero. "Soy muy colgada con la plata. Yo le sigo pidiendo plata a mi papá para salir con mis amigas o para pagar el pasaje. Hoy me pasó. Salí y tuve que volver a casa para pedirle plata para el peaje", había contado la ex Chica Disney, aunque aclaró: "Obviamente, soy conciente, no es que soy una tonta, sé un montón de cosas".

     

 

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