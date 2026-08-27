Los increíbles viajes de la mamá de Tini Stoessel que levantan polvareda en medio del escándalo

El escándalo que envuelve a los Stoessel no se limita a la figura de Alejandro: en las últimas horas también circularon versiones sobre el nivel de vida de Fran, hermano de Tini, y ahora la atención se corrió hacia los viajes de su madre. Mientras tanto, la artista continuaría avanzando con la revisión de sus cuentas, sociedades y propiedades para determinar con precisión qué patrimonio le pertenece y quiénes tuvieron participación en su manejo a lo largo de los años.

¿Qué decía Tini Stoessel en el pasado sobre el manejo del dinero?

En medio del revuelo por el reclamo millonario de Tini Stoessel a su padre, se viralizó en redes una vieja entrevista con Clarín en la que la cantante hablaba de su relación con el dinero. "Soy muy colgada con la plata. Yo le sigo pidiendo plata a mi papá para salir con mis amigas o para pagar el pasaje. Hoy me pasó. Salí y tuve que volver a casa para pedirle plata para el peaje", había contado la ex Chica Disney, aunque aclaró: "Obviamente, soy conciente, no es que soy una tonta, sé un montón de cosas".