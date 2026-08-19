Netflix: Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro sorprenden con esta emocionante película

Sin embargo, fuera de las cámaras, David tiene sus propias dificultades. El personaje, interpretado por Leonardo Sbaraglia, no logra manejar con la misma facilidad sus vínculos personales. Su relación con Benito ocupa un lugar central en su vida, aunque una revelación inesperada lo obliga a mirar todo desde otra perspectiva.

David descubre que Benito, el niño de 9 años al que había criado como su hijo, no es su hijo biológico. La noticia modifica de inmediato la situación de ambos y abre una nueva etapa marcada por preguntas que hasta ese momento no formaban parte de sus vidas.

Según la descripción oficial de Netflix: "Después de que David, un adicto al trabajo, descubre que Benito podría no ser su hijo, emprende con él un viaje apasionante para encontrar al padre biológico del niño".

Leonardo Sbaraglia encabeza una historia sobre la paternidad

Leonardo Sbaraglia interpreta a David Samarás, “El Griego”, el protagonista de Hoy se arregla el mundo. Su personaje trabaja detrás de un programa de televisión dedicado a ayudar a otras personas a resolver sus conflictos.

La contradicción está en que David tiene dificultades para manejar los problemas de su propia vida. Mientras participa en una producción cuyo nombre promete que todo puede arreglarse, él debe enfrentar una situación personal que cambia por completo aquello que creía saber sobre su familia.

La aparición de la verdad sobre Benito lo obliga a revisar el vínculo que construyó con el niño. Hasta ese momento, David había ocupado el lugar de padre en la vida de Benito. La noticia sobre la ausencia de un vínculo biológico no elimina automáticamente esa relación, pero sí abre un escenario completamente nuevo.

Benjamín Otero interpreta a Benito, el niño que acompaña a David en la búsqueda. La relación entre ambos ocupa el centro de la historia y cambia a medida que aparecen nuevas situaciones durante el recorrido.

El elenco que acompaña a Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro

Leonardo Sbaraglia

Benjamín Otero

Luis Luque

Charo López

Natalia Oreiro

Martín Piroyansky

José Luis Gioia

Gabriel Corrado

Gerardo Romano

Mario Alarcón

Tráiler oficial de Hoy se arregla el mundo en Netflix