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Netflix: Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro sorprenden con esta emocionante película

Una película argentina que está en Netflix combina humor y emoción, y está protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro.

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Netflix: Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro sorprenden con esta emocionante película. (Foto: Archivo)

Netflix: Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro sorprenden con esta emocionante película. (Foto: Archivo)

La película argentina que se puede ver en Netflix propone una historia en la que el humor y la emoción avanzan de la mano. Se trata de "Hoy se arregla el mundo", una comedia dramática dirigida por Ariel Winograd que llegó originalmente a los cines en enero de 2022 y que luego pasó a formar parte de las opciones disponibles en la plataforma de streaming.

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Con una duración de 112 minutos y una historia que combina comedia y drama, Hoy se arregla el mundo presenta una mirada sobre la paternidad, los lazos familiares y la identidad. La producción cuenta con Leonardo Sbaraglia, Benjamín Otero y Natalia Oreiro como protagonistas y reúne a varios nombres reconocidos del cine y la televisión argentina.

La película pone el foco en David Samarás, un productor de televisión cuya vida cambia por completo después de descubrir una verdad inesperada sobre Benito, el niño de 9 años al que crió como su hijo. A partir de ese momento, ambos iniciaron una búsqueda que no solo los llevó a recorrer distintos lugares, sino también a revisar el vínculo que habían construido durante años.

De qué trata Hoy se arregla el mundo en Netflix

David Samarás trabaja como productor de un programa de televisión llamado Hoy se arregla el mundo. El ciclo está dedicado a resolver conflictos entre distintas personas y a encontrar respuestas para problemas que, en muchos casos, parecen difíciles de solucionar.

Sin embargo, fuera de las cámaras, David tiene sus propias dificultades. El personaje, interpretado por Leonardo Sbaraglia, no logra manejar con la misma facilidad sus vínculos personales. Su relación con Benito ocupa un lugar central en su vida, aunque una revelación inesperada lo obliga a mirar todo desde otra perspectiva.

David descubre que Benito, el niño de 9 años al que había criado como su hijo, no es su hijo biológico. La noticia modifica de inmediato la situación de ambos y abre una nueva etapa marcada por preguntas que hasta ese momento no formaban parte de sus vidas.

Según la descripción oficial de Netflix: "Después de que David, un adicto al trabajo, descubre que Benito podría no ser su hijo, emprende con él un viaje apasionante para encontrar al padre biológico del niño".

Leonardo Sbaraglia encabeza una historia sobre la paternidad

Leonardo Sbaraglia interpreta a David Samarás, “El Griego”, el protagonista de Hoy se arregla el mundo. Su personaje trabaja detrás de un programa de televisión dedicado a ayudar a otras personas a resolver sus conflictos.

La contradicción está en que David tiene dificultades para manejar los problemas de su propia vida. Mientras participa en una producción cuyo nombre promete que todo puede arreglarse, él debe enfrentar una situación personal que cambia por completo aquello que creía saber sobre su familia.

La aparición de la verdad sobre Benito lo obliga a revisar el vínculo que construyó con el niño. Hasta ese momento, David había ocupado el lugar de padre en la vida de Benito. La noticia sobre la ausencia de un vínculo biológico no elimina automáticamente esa relación, pero sí abre un escenario completamente nuevo.

Benjamín Otero interpreta a Benito, el niño que acompaña a David en la búsqueda. La relación entre ambos ocupa el centro de la historia y cambia a medida que aparecen nuevas situaciones durante el recorrido.

El elenco que acompaña a Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro

  • Leonardo Sbaraglia
  • Benjamín Otero
  • Luis Luque
  • Charo López
  • Natalia Oreiro
  • Martín Piroyansky
  • José Luis Gioia
  • Gabriel Corrado
  • Gerardo Romano
  • Mario Alarcón

Tráiler oficial de Hoy se arregla el mundo en Netflix

En pocas palabras

  • Película argentina: "Hoy se arregla el mundo", con Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro, combina humor y drama en Netflix.
  • Trama central: Un productor de TV descubre que el niño que crió no es su hijo biológico, iniciando una búsqueda que redefine su vínculo.
  • Elenco destacado: La producción cuenta con Sbaraglia y Oreiro, además de Benjamín Otero, Luis Luque y otros reconocidos actores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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