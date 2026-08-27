De la barra de Central a la de Newell's: recuperó la libertad y fue asesinado

Juan José “Jotajota” Gómez fue ladero de “Pillín” Bracamonte y había recuperado la libertad hacía menos de 45 días.

Entre las líneas investigativas aparecen una posible interna entre barrabravas, sus vínculos con causas policiales y narcocriminales y un eventual ajuste de cuentas. El recorrido de Gómez por las barras rosarinas comenzó cuando era joven y junto con su hermano mayor, conocido como “Gamuza”, formó parte de Los Guerreros, una de las facciones que respondían a “Pillín” Bracamonte en la popular de Central.

Su peso dentro de la estructura aumentó durante los últimos años y, cuando Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo fueron asesinados el 9 de noviembre de 2024 después de un partido contra San Lorenzo, el nombre de “Jotajota” apareció entre los posibles aspirantes a ocupar un lugar de mayor poder.

Sin embargo, el escenario cambió rápidamente. Los Menores, organización liderada por el prófugo Matías Gazzani y señalada en la investigación por el doble crimen de Bracamonte y Attardo, avanzó sobre el control de la barra. Ante ese panorama, Gómez desistió de disputar la conducción y Lautaro “Laucha” Ghiselli terminó consolidándose como nuevo referente de la tribuna.

De Central a Newell’s: el antecedente del crimen de “Cascarita”

Con el paso de los meses, Gómez se acercó a la barra de Newell’s Old Boys. Según la investigación sobre sus movimientos, ese desembarco habría contado con el respaldo de Los Monos. Allí apareció junto a Juan Domingo Ramírez, alias “Cascarita”, otro antiguo integrante de Los Guerreros que también había abandonado la estructura de Central tras el avance de Los Menores.

El 20 de julio de 2025, ambos se mostraron en el paravalanchas central del estadio Marcelo Bielsa durante el partido en el que Newell’s perdió 2-1 frente a Banfield. La aparición provocó fuertes tensiones. Apenas dos días después, Ramírez fue atacado por un sicario que se hizo pasar por delivery y recibió ocho disparos. Permaneció internado durante aproximadamente dos semanas, pero finalmente murió.

“Cascarita” acumulaba antecedentes y condenas vinculadas al narcotráfico y delitos relacionados con el fútbol. Sin embargo, la cercanía temporal entre su desembarco en la popular de Newell’s y el atentado reforzó las sospechas sobre una posible disputa por el control de la tribuna.

Otro elemento central para los investigadores es que Gómez había recuperado la libertad hacía menos de 45 días, después de permanecer aproximadamente diez meses detenido.

Juancito se había puesto a disposición de la Fiscalía en la causa que investiga la balacera contra la vivienda de Norma Acosta. (Foto: Policía)

Las hipótesis detrás del asesinato de “Jotajota” Gómez

La reciente salida de prisión sumó interrogantes alrededor del homicidio. Una de las versiones que circulan entre los investigadores apunta a determinar si Gómez había aportado información relacionada con la causa que involucra a exintegrantes de la Policía santafesina, cuyo juicio comenzó en mayo.

Esa posibilidad, sin embargo, deberá ser corroborada judicialmente y hasta el momento constituye solamente una de las líneas que rodean el caso. Otra hipótesis vuelve a poner el foco directamente sobre la interna de la barra de Rosario Central.

Según trascendió, Gómez habría estado intentando reorganizar junto con su hermano y antiguos integrantes de Los Guerreros una estructura para recuperar posiciones dentro de la popular de Central, aprovechando que “Laucha” Ghiselli se encuentra detenido y que Los Menores atraviesan una fuerte ofensiva judicial.

Los investigadores deberán determinar ahora si ese supuesto intento de regreso pudo haber desencadenado el ataque. La tercera línea apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico y sus antiguos vínculos criminales.

Con los autores todavía prófugos y diferentes móviles bajo análisis, la Justicia intenta reconstruir los últimos movimientos de Gómez para establecer quién ordenó y ejecutó el crimen.