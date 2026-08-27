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El BCRA compró U$S 93 millones y las reservas quedaron cerca del récord

La autoridad monetaria concretó su mayor compra de divisas del mes y acumuló casi U$S 14.000 millones en 2026. Las reservas brutas llegaron a U$S 50.860 millones, mientras el dólar mayorista cayó a $1.512 y cortó una racha de cuatro subas consecutivas.

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La autoridad monetaria concretó su mayor compra de divisas del mes y acumuló casi U$S 14.000 millones en 2026. (Foto: archivo).

La autoridad monetaria concretó su mayor compra de divisas del mes y acumuló casi U$S 14.000 millones en 2026. (Foto: archivo).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró U$S 93 millones este jueves, en la mayor adquisición de divisas del mes, y acumuló 21 jornadas consecutivas con saldo comprador. Con esta operación, la autoridad monetaria sumó casi USD 14.000 millones durante 2026, mientras las reservas internacionales brutas se ubicaron en U$S 50.860 millones.

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La cifra representa un aumento diario de U$S 77 millones y dejó a las reservas nuevamente cerca de los U$S 50.912 millones, el máximo registrado durante la era Milei, alcanzado el martes pasado. La suba también estuvo favorecida por el incremento en la cotización del oro, que forma parte de los activos del Banco Central.

En lo que va de agosto, el BCRA lleva comprados U$S 640 millones. En el acumulado del año, las adquisiciones alcanzan los U$S 13.967 millones.

El dólar cayó después de cuatro jornadas de subas

El dólar mayorista terminó este jueves en $1.512, con una baja de $2 respecto del cierre anterior. De esta manera, interrumpió una racha de cuatro jornadas consecutivas de avances.

El volumen negociado se mantuvo elevado, con U$S 612 millones operados en el segmento de contado. En agosto, la cotización acumula una suba de $27, equivalente al 1,8%.

La baja se produjo después de que el miércoles se estableciera el tipo de cambio utilizado como referencia para el pago del vencimiento de la Letra dollar linked D31G6. Mediante la Comunicación A3500, el BCRA fijó ese valor en $1.514,1634 para la valuación del pago de las Lelink.

Por otra parte, el Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.875,36. Con el cierre de este jueves, el tipo de cambio quedó $363,36 por debajo de ese límite, un 24%.

El dólar mayorista terminó este jueves en $1.512, con una baja de $2 respecto del cierre anterior. (Foto: archivo)

El dólar mayorista terminó este jueves en $1.512, con una baja de $2 respecto del cierre anterior. (Foto: archivo)

Qué pasó con el dólar en futuros y en el Banco Nación

En el mercado de futuros, las cotizaciones también registraron bajas de entre 0,1% y 0,5%. El volumen operado, expresado en pesos, equivalió a unos U$S 1.804,4 millones, prácticamente la mitad del monto negociado en la jornada anterior.

Los contratos para el cierre de agosto terminaron en $1.513, con una baja del 0,2%, mientras que los correspondientes a fin de septiembre cedieron a $1.538,50, también un 0,2%.

En el Banco Nación, el dólar al público permaneció sin cambios en $1.535 para la venta, su máximo nominal. El dólar blue, en tanto, cerró estable en $1.555.

En pocas palabras

  • BCRA compró U$S 93 millones: Se registró la mayor adquisición de divisas del mes, sumando casi U$S 14.000 millones en 2026.
  • Reservas brutas en alza: Las reservas internacionales alcanzaron U$S 50.860 millones, cerca del récord.
  • Dólar mayorista retrocedió: La divisa cerró a $1.512, interrumpiendo una racha de cuatro subas consecutivas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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