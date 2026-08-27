El BCRA compró U$S 93 millones y las reservas quedaron cerca del récord

El volumen negociado se mantuvo elevado, con U$S 612 millones operados en el segmento de contado. En agosto, la cotización acumula una suba de $27, equivalente al 1,8%.

La baja se produjo después de que el miércoles se estableciera el tipo de cambio utilizado como referencia para el pago del vencimiento de la Letra dollar linked D31G6. Mediante la Comunicación A3500, el BCRA fijó ese valor en $1.514,1634 para la valuación del pago de las Lelink.

Por otra parte, el Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.875,36. Con el cierre de este jueves, el tipo de cambio quedó $363,36 por debajo de ese límite, un 24%.

El dólar mayorista terminó este jueves en $1.512, con una baja de $2 respecto del cierre anterior. (Foto: archivo)

Qué pasó con el dólar en futuros y en el Banco Nación

En el mercado de futuros, las cotizaciones también registraron bajas de entre 0,1% y 0,5%. El volumen operado, expresado en pesos, equivalió a unos U$S 1.804,4 millones, prácticamente la mitad del monto negociado en la jornada anterior.

Los contratos para el cierre de agosto terminaron en $1.513, con una baja del 0,2%, mientras que los correspondientes a fin de septiembre cedieron a $1.538,50, también un 0,2%.

En el Banco Nación, el dólar al público permaneció sin cambios en $1.535 para la venta, su máximo nominal. El dólar blue, en tanto, cerró estable en $1.555.